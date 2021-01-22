Попри те, що фінальний свисток зафіксував перемогу Спеції з рахунком 4:2, дисциплінарні органи скасували цей рахунок і присудили Ромі технічну поразку (0:3), повідомляє Football Italia.

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На початку екстра-тайму "джалороссі" зробили подвійну заміну, довівши їхню кількість у складі столичної команди до шести. Однак, регламент Кубка Італії не передбачає право додаткової заміни, якщо поєдинок триває 120 хвилин.

Цікаво, що за кілька миттєвостей до фатальної заміни капітан "вовків" Лоренцо Пеллегріні попереджав штаб Роми, що запланована заміна буде шостою. До слова, один із менеджерів команди – Джанлука Гомбар – вже втратив свою посаду. Саме його клуб визнав винним у тому, що трапилося.

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