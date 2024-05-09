Рома нарешті визначилася з основним кандидатом на посаду спортивного директора клубу. Після відходу Тьягу Пінту взимку, вона залишається вакантною. Відтоді в ЗМІ циркулювали імена Франсуа-Жозефа Модесто з Монци, Ніколаса Бурдіссо і Фредеріка Массари. Однак керівництво "джаллороссі" зупинило свій вибір на Флорані Гізольфі з Ніцци, інформує Corriere dello Sport.

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Повідомляється, що власники Роми – Ден і Раян Фрідкіни ухвалили це рішення, виходячи з аналітичних даних компанії Retexo Intelligence. Вона допомагає футбольним клубам вивчати і наймати персонал, який відповідає їхнім вимогам. Гізольфі підходить під вимоги Фрідкіних у питанні конкурентоспроможності та фінансової стійкості.

Французькі ЗМІ підтвердили, що представники Роми двічі зустрічалися з Гізольфі за останні кілька тижнів. План французького директора з розвитку команди задовольнив власників і директорів "джаллороссі".

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