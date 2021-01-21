Рома збунтувалась проти Фонсеки – лідери команди висловили претензії екс-тренеру Шахтаря
Схоже, наставник Роми Паулу Фонсека втратив авторитет серед своїх підопічних.
На останньому тренуванні Роми Лоренцо Пеллегріні та Едін Джеко мали напружену розмову із головним тренером, повідомляє Gazzetta dello Sport.
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Лідери "вовків" говорили від усієї команди, яка незадоволена нинішнім станом справ у клубі, має претензії до тактичних схем, а також вимагає повернення звільненого нещодавно Джанлуки Гомбара.
Нагадаємо, Гомбар був одним із працівників тренерського штабу римлян, якого зробили винним у порушенні регламенту під час кубкового поєдинку проти Спеції (2:4). Рома зробила 6 замін, замість передбачених 5-ти.
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