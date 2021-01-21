На останньому тренуванні Роми Лоренцо Пеллегріні та Едін Джеко мали напружену розмову із головним тренером, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Лідери "вовків" говорили від усієї команди, яка незадоволена нинішнім станом справ у клубі, має претензії до тактичних схем, а також вимагає повернення звільненого нещодавно Джанлуки Гомбара.

Нагадаємо, Гомбар був одним із працівників тренерського штабу римлян, якого зробили винним у порушенні регламенту під час кубкового поєдинку проти Спеції (2:4). Рома зробила 6 замін, замість передбачених 5-ти.

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