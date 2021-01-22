Спортивный суд Серии А принял решение об окончательном счете в матче 1/8 финала Кубка Италии, в котором Рома уступила Специи.

Несмотря на то, что финальный свисток зафиксировал победу Специи со счетом 4: 2, дисциплинарные органы отменили этот счет и присудили Роме техническое поражение (0:3), сообщает Football Italia.

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В начале экстра-тайма "джалоросси" сделали двойную замену, доведя их количество в составе столичной команды до шести. Однако, регламент Кубка Италии не предусматривает право дополнительной замены, если поединок длится 120 минут.

Интересно, что за несколько мгновений до роковой замены капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини предупреждал штаб Ромы, что запланирована замена будет шестой. К слову, один из менеджеров команды – Джанлука Гомбар – уже потерял свою должность. Именно его клуб признал виновным в случившемся.

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