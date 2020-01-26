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Рома – Лаціо: фанати "орлів" підготували неймовірний перфоманс, відтворивши легендарну фреску Мікеланджело

20:21 114 Читать на русском
Рома – Лаціо: фанати "орлів" підготували неймовірний перфоманс, відтворивши легендарну фреску Мікеланджело
Фанати Лаціо / фото із відкритих джерел

Вболівальники Лаціо потужно підготувалися до римського дербі в рамках 21-го туру Серії А проти Роми.

26’ Едін Джеко
 
Франческо Ачербі 34’
26’ Едін Джеко
34’ Франческо Ачербі

Фанати обох команд спеціально до столичного дербі підготували перфоманси. Прихильники "вовків" зобразили емблему улюбленого клубу та забарвили сектори у червоно-жовті кольори.

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Натомість фанати Лаціо над своїм проектом добряче попрацювали. "Орли" на фанатській трибуні відтворили легендарну фреску Мікеланджело Буонарроті "Створення Адама". Фреска є четвертою з дев'яти центральних композицій стелі Сікстинської капели, присвячених дев'яти сюжетам книги Буття. Мікеланджело створив її близько 1511 року.

Додамо, що перед звітним матчем Лаціо посідав третє місце в турнірній таблиці Серії А, однак за втраченими очками має всі шанси піднятися на другу сходинку, Рома – четверта.

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