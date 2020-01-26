Рома – Лаціо: фанати "орлів" підготували неймовірний перфоманс, відтворивши легендарну фреску Мікеланджело

Вболівальники Лаціо потужно підготувалися до римського дербі в рамках 21-го туру Серії А проти Роми.

Фанати обох команд спеціально до столичного дербі підготували перфоманси. Прихильники "вовків" зобразили емблему улюбленого клубу та забарвили сектори у червоно-жовті кольори.

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Натомість фанати Лаціо над своїм проектом добряче попрацювали. "Орли" на фанатській трибуні відтворили легендарну фреску Мікеланджело Буонарроті "Створення Адама". Фреска є четвертою з дев'яти центральних композицій стелі Сікстинської капели, присвячених дев'яти сюжетам книги Буття. Мікеланджело створив її близько 1511 року.

Додамо, що перед звітним матчем Лаціо посідав третє місце в турнірній таблиці Серії А, однак за втраченими очками має всі шанси піднятися на другу сходинку, Рома – четверта.

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