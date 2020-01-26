Інтер не втримав перемогу над Кальярі – Конте ризикує відпустити Ювентус: 21-й тур Серії А, неділя

Міланський Інтер не зміг переграти Кальярі на власному полі в першому матчі неділі в рамках чемпіонату Італії.

Італія, Серія А, 21-й тур

Інтер – Кальярі – 1:1

Голи: Мартінес, 29 – Наінгголан, 78

Вилучення: Мартінес, 90+4 (І, друга жовта картка)

Сампдорія – Сассуоло – початок о 16:00

Верона – Лечче – початок о 16:00

Парма – Удінезе – початок о 16:00

Голепад Аталанти у відеоогляді матчу проти Торіно – 7:0

Інтер і Кальярі розпочали поєдинок у неспішному темпі, тому першим помітним епізодом стала травма Шкріняра на 17-й хвилині. Та вже за 12 хвилин Інтер організував гол фактично з нічого. Дебютант Янг виконав крос із правого флангу, а Лаутаро Мартінес, легко підштовхнувши оборонця, переправив м'яч у сітку головою. Сардинійці довго сперечалися з арбітром, але переконати його в порушенні правил не зуміли.

Другий тайм пройшов у схожому стилі. Команди "вовтузилися" в центрі поля й мало били по воротах, хоча "нерадзуррі" були ближчими до подвоєння переваги. Зрештою, міланців за беззубість покарав Раджа Наінгголан. На 78-й бельгієць потужно приклався метрів із 30-ти й змусив капітулювати Хандановіча. У цей момент найважче було дивитися на Антоніо Конте, який зрозумів, що вирвати перемогу його підопічні не зможуть. Так і сталося, а все, на що спромоглися господар – нестриманість Лаутаро щодо арбітра й червона картка для аргентинця в підсумку.

Турнірна таблиця чемпіонату Італії