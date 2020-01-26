Рома не дожала Лацио в римском дерби – "травмированный" Фонсека прервал победную серию Индзаги

Рома принимала Лацио в рамках поединка 21-го тура Серии А. Отчет матча римского дерби читайте на Футбол 24

Номинальные хозяева подошли к дерби на 4-й строчке турнирной таблицы Серии А, а "орлы" опережали своего принципиального соперника на 7 зачетных пунктов, расположившись на 3-м месте. Каждая из команд не намерена покидать топ-4, а Лацио не скрывает амбиций побороться за Скудетто, что только увеличивает напряжение вокруг Дерби Капитолина.

Фанаты перед поединком фантастическими перфомансами разогрели Стадио Олимпико, поэтому команды решили не тратить время на адаптацию и с первых минут погрузились в бой. Рома на правах хозяина выглядела значительно активнее, но особой остроты у ворот Томаса Стракоши не возникало, защитное звено гостей удачно справлялось с набегами соперника.

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Именно когда казалось, что игра успокоилась, Рома неожиданно открыла счет. Бриан Кристанте классным пасом из центра поля нашел Джеко у штрафной "орлов". Босниец выпрыгнул выше двух защитников, которые его опекали, и головой перебросил мяч через голипера точно в угол ворот. Стоит отметить, что Стракоша на выходе сыграл откровенно нелепо.

Радость "волков" продолжалась недолго. Менее чем за 10 минут, вдохновившись ошибкой вратаря Лацио, курьезный гол привез голкипер Ромы Пау Лопес. После подачи углового испанец кулаком хотел перевести мяч за линию ворот, но круглый предательски отскочил во вратарскую площадку. После серии неудачных попыток хозяев вынести мяч защитник Лацио Франческо Ачерби спокойно подставил ногу и сравнял счет.

Первая половина игры прошла при полной доминации Ромы, которая имела достаточно возможностей, чтобы отличиться минимум трижды, гол Лацио выглядел очень нелогичным. Стоит вспомнить мощный удар Пеллегрини перед свистком на перерыв, но гостей спасла штанга.

Уже на старте второго тайма забеспокоились болельщики гостей. Молодой Ундер технично на правом фланге оставил в дураках опытного капитана "орлов" Лулича, и прострелил в штрафной майданчик.Джастин Клюйверт должен был замыкать передачу, но после столкновения с соперником рухнул на газон. Рефери с помощью VAR определял, кто виноват, и в итоге пенальти не назначил.

Рома не сбавляла обороты, однако команде Паулу Фонсеки просто не хватало фарта. Удары Джеко, Ундера, Пеллегрини не попадали в цель. Напряжение росло, соперники теряли силы и на поле увеличилось количество фолов. Арбитр контролировал ситуацию, раздавая "горчичники".

Финальный свисток зафиксировал ничью, на которую ни одна из команд не заслуживала.

Португальский наставник "волков" был явным аутсайдером матча за кадровым вопросом. Лазарет римлян переполнен – Дзаньоло, Фасио, Мхитарян, Дзаппакоста, Сантон, Диавара. Несмотря на такие потери экс-наставник Шахтера сумел смиксовать боевой коллектив из доступного материала.

До этой встречи Лацио побеждал в 11-ти поединках подряд и болельщики начали перешептываться, что "орлы" смогут навязать борьбу Интеру и Ювентусу в гонке за чемпионство. Однако Рома сумела спустить "орлов" на землю.

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