Головний тренер римлян Жозе Моурінью переконаний у звитязі над норвезькою сенсацією за підсумками двох матчів. Перший поєдинок завершився поразкою "вовків" 1:2.

"Два голи були забиті через рикошет та зі стандарту. Ми також багато відзначаємось зі стандартів, але забивати – добре, пропускати – погано. Перший гол був сміховинним.

Чергова невдача Моурінью у відеоогляді матчу Буде-Глімт – Рома – 2:1

Якщо чесно, найбільше мене хвилює травма Манчіні. Вона викликана грою на штучному газоні. Ми програли 1:2, є другий матч на Олімпіко перед нашими фанатами, і я не бачу проблем, якщо скажу, що ми – фаворити на вихід у півфінал.

Повністю вірю у гравців, стадіон та підтримку. Очевидно, Буде-Глімт – непростий суперник, але я також вірю, що нас судитиме хороший арбітр та асистент у наступній грі.

У Римі рефері не поставив два пенальті у їхні ворота (йдеться про нічию на груповому етапі – прим.). Сьогодні було два моменти з офсайдами, а перший тайм взагалі завершився фіксацією поза грою після вкидання ауту, що показує рівень судді", – цитує Моурінью Football Italia.

Зауважимо, для римлян Буде-Глімт цього сезону є непростим суперником. У групі Рома розписала нічию 2:2 й програла 1:6. Матч-відповідь за вихід у півфінал запланований на наступний четвер, 14 квітня.

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