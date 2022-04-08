Главный тренер римлян Жозе Моуринью убежден в победе над норвежской сенсацией по итогам двух матчей. Первый поединок завершился поражением "волков" 1:2.

"Два гола были забиты из-за рикошета и стандарта. Мы также много отмечаемся со стандартов, но забивать – хорошо, пропускать – плохо. Первый гол был смехотворным.

Очередная неудача Моуринью в видеообзоре матча Буде-Глимт – Рома – 2:1

Если честно, больше всего меня волнует травма Манчини. Она вызвана игрой на искусственном газоне. Мы проиграли 1:2, есть второй матч на Олимпико перед нашими фанатами, и я не вижу проблем, если скажу, что мы фавориты на выход в полуфинал.

Полностью верю в игроков, стадион и поддержку. Очевидно, Будё-Глимт – непростой соперник, но я верю, что нас будет судить хороший арбитр и ассистент в следующей игре.

В Риме рефери не поставил два пенальти в их ворота (речь идет о ничьей на групповом этапе – прим .). Сегодня было два момента с офсайдами, а первый тайм вообще завершился фиксацией вне игры после вброса аута, что показывает уровень судьи", – цитирует Моуринью Football Italia .

Заметим, для римлян Будё-Глимт в этом сезоне – непростой соперник. В группе Рома расписала ничью 2:2 и проиграла 1:6. Ответный матч за выход в полуфинал запланирован на следующий четверг, 14 апреля.