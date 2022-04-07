У третьому за силою євротурнірі відбулись чвертьфінальні поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга конференцій, 1/4 фіналу, перші матчі

Буде-Глімт – Рома – 2:1

Голи: Салтнес, 56, Ветлесен, 89 – Пеллегріні, 43

Марсель – ПАОК – 2:1

Голи: Жерсон, 13, Пайє, 45 – Ель Каддурі, 48

Вилучення: Жерсон, 94 (Марсель, друга жовта картка)

Лестер – ПСВ – 0:0

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Буде-Глімт вже втретє у поточному сезоні зустрівся з Ромою. У першому матчі у групі С норвежці знищили римлян з рахунком 6:1, а на виїзді розписали бойову нічию 2:2. У нинішньому матчі саме скандинави могли першими забивати вже на 13-й хвилині, однак Салтнес пробив повз ліву стійку. Наприкінці тайму майстерність російського кіпера Хайкіна не дозволила відзначитись Абрахаму. Але Рома встигла забити ще до перерви! Мхітарян видав пас-цукерочку на Пеллегріні і той з гострого кута з меж штрафного знайшов шпарину між кіпером і стійкою.

Норвежці після відпочинку зрівняли: після прострілу з правого флангу від Вембангомо сфера відскочила до Салтнеса, той підробив собі м'яч і вгатив по центру здалеку. Патрісіу зреагував і навіть зачепив м'яч руками, але перевів його у сітку. За хвилину до завершення матчу Буде-Глімт приголомшив Рому – черговий простріл з правого флангу замкнув Ветлесен. І знову не пощастило кіперу "вовків" – рикошет дезорієнтував його вдруге. Поразка, яка викликає у Моурінью чимало запитань.

Марсель не без проблем здолав ПАОК. Жерсон на 13-й хвилині вивів французів вперед, а вже у доданий час провансальці забили гол у роздягальню. Пайє божевільним гарматним ударом метрів з тридцяти замкнув пас з кутового у праву дев'ятку. Неймовірна краса!.

По перерві на полі у складі греків вийшов Ель Каддурі, який фактично одразу скоротив рахунок. Потужному пострілу бельгійського хавбека передував пас п'ятою від Живковіча – на це можна дивитися вічно. Вже у доданий час Жерсон отримав другу жовту картку і залишив Марсель у меншості, однак це не вплинуло на підсумковий результат.

У ще одному матчі Лестер на власному полі розписав безгольову нічию з ПСВ.

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