Буде-Глімт обіграв Рому у першому чвертьфіналі Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Римляни вже зустрічались цього сезону з Буде на груповому етапі – нічия 2:2 й поразка 1:6. Тепер доля звела команди у чвертьфіналі.

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Рахунок у першому матчі відкрив Пеллегріні, прошивши Хайкіна. Вже у другому таймі Салтнес зрівняв ситуацію на табло, а Ветлесен на останніх миттєвостях вирвав перемогу.

1:2 – підопічні Жозе Моурінью вже втретє не можуть перемогти Буде-Глімт. Матч-відповідь запланований на наступний четвер, 14 квітня.