Чергова невдача Моурінью у відеоогляді матчу Буде-Глімт – Рома – 2:1
09:38 - Читать на русском
Буде-Глімт обіграв Рому у першому чвертьфіналі Ліги конференцій. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
завершено
56’ Ульрік Салтнес
89’ Уго Ветлесен
56’ Ульрік Салтнес
89’ Уго Ветлесен
Римляни вже зустрічались цього сезону з Буде на груповому етапі – нічия 2:2 й поразка 1:6. Тепер доля звела команди у чвертьфіналі.
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Рахунок у першому матчі відкрив Пеллегріні, прошивши Хайкіна. Вже у другому таймі Салтнес зрівняв ситуацію на табло, а Ветлесен на останніх миттєвостях вирвав перемогу.
1:2 – підопічні Жозе Моурінью вже втретє не можуть перемогти Буде-Глімт. Матч-відповідь запланований на наступний четвер, 14 квітня.
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