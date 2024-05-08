Перед своїм відходом із Фіорентини у Вінченцо Італьяно буде друга спроба виграти Лігу конференцій. Після поразки у вирішальному матчі від Вест Хема минулого сезону "фіалки" знову зіграють у фіналі – проти переможця пари Олімпіакос – Астон Вілла.

Фіорентина оформила камбек з Брюгге і вдруге поспіль вийшла у фінал Ліги конференцій

Вирішальний пенальті, а разом із ним і путівку до другого поспіль фіналу Ліги конференцій заробив М'бала Нзола, тоді як Лукас Белтран підійшов до 11-метрової позначки та майстерно його реалізував. Це був дуже важливий момент, адже до цього Фіорентина в цьому сезоні не забила 5 "точок" з 11.

Таким чином, гол Ванакена в першому таймі не перевів гру в додатковий час. Так Брюгге позбувся можливості потрапити до свого першого єврокубкового фіналу з 1978 року.