Позбавлення від "пенальтійного прокляття" у відеоогляді матчу Брюгге – Фіорентина – 1:1
Брюгге та Фіорентина розіграли нічию у повторному півфіналі Ліги конференцій (1:1). Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Перед своїм відходом із Фіорентини у Вінченцо Італьяно буде друга спроба виграти Лігу конференцій. Після поразки у вирішальному матчі від Вест Хема минулого сезону "фіалки" знову зіграють у фіналі – проти переможця пари Олімпіакос – Астон Вілла.
Фіорентина оформила камбек з Брюгге і вдруге поспіль вийшла у фінал Ліги конференцій
Вирішальний пенальті, а разом із ним і путівку до другого поспіль фіналу Ліги конференцій заробив М'бала Нзола, тоді як Лукас Белтран підійшов до 11-метрової позначки та майстерно його реалізував. Це був дуже важливий момент, адже до цього Фіорентина в цьому сезоні не забила 5 "точок" з 11.
Таким чином, гол Ванакена в першому таймі не перевів гру в додатковий час. Так Брюгге позбувся можливості потрапити до свого першого єврокубкового фіналу з 1978 року.