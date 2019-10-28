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Дублі Ікарді та Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Марсель – 4:0

09:41 295 Читать на русском
Дублі Ікарді та Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Марсель – 4:0
Ікарді та Мбаппе / твіттер ПСЖ

ПСЖ розбив Марсель у центральному матчі 11 туру чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Марсель.

 

Чемпіонат Франції, 11 тур

ПСЖ – Марсель – 4:0

Голи: Ікарді, 10, 26, Мбаппе, 32, 44

ПСЖ ще в першому таймі знищив Марсель. Вже на 10-й хвилині Ікарді відкрив рахунок в матчі, а трохи згодом оформив дубль. Після нього за справу взявся Мбаппе – француз також оформив дубль до перерви.

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Таким чином, ПСЖ набрав 27 очок та впевнено лідирує в чемпіонаті Франції, Марсель з 16 пунктами залишився на 7 позиції.

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