Дублі Ікарді та Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Марсель – 4:0

Кубок України — 10:08 462
-
Динамо – Шахтар: Копієвський розсудить матч Кубка України
-
Суркіс: Лєднєва і Русина обов'язково заберемо в ДинамоУкраїна — 07:30 5111
-
Ліверпуль – Тоттенхем: сейви Гассаніги зберегли інтригу, "шпори" не грали, а терпіли, вольовий Клопп не підпускає СітіАнглія — 27 жовт 3433
-
Динамо – Карпати: Шабанов підносить дари, воротар Шахтаря компенсує втрату очок, суддівський скандал і трохи містикиУкраїна — 27 жовт 16438
-
Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідераУкраїна — 27 жовт 8265