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Тотальне знищення з хет-триками Варді і Переса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Лестер – 0:9

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Тотальне знищення з хет-триками Варді і Переса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Лестер – 0:9
Варді та Перес / Твіттер Лестера

Лестер зрівняв Саутгемптон із землею у стартовому матчі 10 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

13’ Раян Бертранд
 
Бен Чілвел 10’
Юрі Тілеманс 18’
Айозе Перес 19’
Айозе Перес 39’
Джеймі Варді 45’
Айозе Перес 57’
Джеймі Варді 59’
Джеймс Меддісон 85’
Джеймі Варді 90+3’
10’ Бен Чілвел
13’ Раян Бертранд
18’ Юрі Тілеманс
19’ Айозе Перес
39’ Айозе Перес
45’ Джеймі Варді
57’ Айозе Перес
59’ Джеймі Варді
85’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймі Варді

Доля Саутгемптона була визначена вже у перші 20 хвилин матчу. Лестер блискавично відвантажив три голи у ворота "святих", які ще й залишилися у меншості після вилучення Бертранда.

Лестер у більшості знищив Саутгемптон – "лиси" забили дев'ять голів і вийшли на друге місце АПЛ

"Лиси" вирішили не зупинятись і продовжили свої розваги. Джеймі Варді та Айозе Перес відзначилися хет-триками, Меддісон поклав розкішний гол зі штрафного і ще купа моментів, в яких рятував кіпер "святих" Ганн або підопічні Брендана Роджерса просто були розслабленими.

Лестер зупинився на дев'ятьох м'ячах і принаймні тимчасово вирвався на другу позицію АПЛ з 20 очками в активі, а Саутгемптон залишився у зоні вильоту.

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