Тотальне знищення з хет-триками Варді і Переса у відеоогляді матчу Саутгемптон – Лестер – 0:9

Лестер зрівняв Саутгемптон із землею у стартовому матчі 10 туру АПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Доля Саутгемптона була визначена вже у перші 20 хвилин матчу. Лестер блискавично відвантажив три голи у ворота "святих", які ще й залишилися у меншості після вилучення Бертранда.

Лестер у більшості знищив Саутгемптон – "лиси" забили дев'ять голів і вийшли на друге місце АПЛ

"Лиси" вирішили не зупинятись і продовжили свої розваги. Джеймі Варді та Айозе Перес відзначилися хет-триками, Меддісон поклав розкішний гол зі штрафного і ще купа моментів, в яких рятував кіпер "святих" Ганн або підопічні Брендана Роджерса просто були розслабленими.

Лестер зупинився на дев'ятьох м'ячах і принаймні тимчасово вирвався на другу позицію АПЛ з 20 очками в активі, а Саутгемптон залишився у зоні вильоту.

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