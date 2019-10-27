Ліверпуль дотиснув Тоттенхем, попри дива Гассаніги та ранній гол Кейна – Клопп зберігає 6 очок переваги над Ман Сіті

Мерсисайдці здолали "шпор" у центральному матчі 10-го туру АПЛ з рахунком 2:1. Огляд поєдинку Ліверпуль – Тоттенхем читайте на "Футбол 24".

Суперники зустрілися вперше з фіналу Ліги чемпіонів – в червні Ліверпуль досить впевнено обіграв Тоттенхем у Мадриді. Відтоді команди демонструють зовсім різні результати: "скаузери" лідирують в АПЛ, а "шпори" дуже важко набирають бали.

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Минулого тижня Ліверпуль вперше втратив очки, врятувавши важку нічию з Манчестер Юнайтед. У порівнянні з тим матчем, Юрген Клопп зробив дві зміни – Салах повернувся в основу, а травмованого Матіпа замінив Ловрен. Німецький тренер заявив, що Тоттенхем за останні пів року став сильнішим, але ігрові та неігрові проблеми в лондонському клубі очевидні.

Втім, Тоттенхем сьогодні вже на першій хвилині відкрив рахунок. Сіссоко розкішно зіграв у центрі поля, проскочивши кількох опонентів, Сон з лінії штрафного майданчика вдарив по воротах, а м'яч рикошетом від Ловрена полетів у стійку. Першим на добивання встиг Кейн – капітан "шпор" зорієнтувався швидше за ван Дейка та шокував Анфілд!

Ліверпуль взяв м'яч під контроль і закріпився на чужій половині. Тривалий час господарі нічого не могли придумати проти низького захисного блоку Тоттенхема. За стартові 20 хвилин найгострішим моментом "червоних" був простріл Робертсона вздовж воріт у руки Гассаніги. Можна також пригадати неточний удар Мане після кутового та легка розминка голкіпера від Салаха. Загалом "шпори" до певного часу трималися непогано, а ще цікаво вибігали в атаку.

У другій половині першого тайму Ліверпуль увімкнув свій конвеєр і просто засипав суперника моментами. Салах елегантно обігрався з Фірміно та пробив під стійку – Гассаніга красиво парирував складний удар, а потім встиг закрити ближній кут на добиванні Фірміно. Через хвилину ван Дейк впритул розстрілював ворота лондонців після подачі зі штрафного – голкіпер витягнув м'яч з-під поперечини. Александер-Арнольд потужно приклався до м'яча здалеку, але й тут Гассаніга на висоті!

Тоттенхем з горем пополам витримав цей натиск, далі до перерви стало трішки простіше – потрібно було пильнувати лише навіси та простріли з флангів. Але на старті другого тайму виникли труднощі й з цим, коли Фірміно на дальній стійці відгукнувся на подачу Робертсона та пробив у площину. Гассаніга взяв удар, а потім створив супершанс для Сона. Кореєць зачепився за дальню передачу, вийшов сам на сам з Аліссоном і з гострого кута послав м'яч у порожні ворота. Ліверпуль врятувала поперечина!

На 52-й хвилині Ліверпуль все ж зрівняв рахунок завдяки геніальному пасу Фабінью. Хендерсон почав активно створювати ширину на правому фланзі, виконав навіс і залишився там до кінця атаки. М'яч долетів до капітана мерсисайдців після класного закидання Фабінью та рикошету від Роуза – Хендерсон в дотик пробив точно під дальню стійку – 1:1.

Господарі не послаблювали тиск, а гості майже не переходили центр поля. Фірміно бив у ближній кут, Вейналдум головою замикав подачу, Салах відкривався під ще один парашут Фабінью, а згодом бив з меж боксу. Щось було небезпечно, що не дуже, але Гассаніга продовжував стіною стояти у воротах Тоттенхема. Робертсон і Александер-Арнольд постачали навіси, від яких Тоттенхем ледь-ледь відбивався.

Однак за 15 хвилин до кінця основного часу Ліверпуль забив переможний гол. Ор'є, намагаючись просто вибити м'яч, завалив у власному штрафному Мане. Арбітр призначив пенальті, а Салах впевненим потужним ударом реалізував 11-метровий. Тоттенхем спробував чимось відповісти, декілька разів вибіг до чужих воріт, але відігратися не зумів. Несподіваний удар Сона та спробу Алдервейрельда на стандарті нейтралізував Аліссон. Єдиний негатив Клоппа в кінці зустрічі – нове пошкодження Салаха.

Ліверпуль переміг Тоттенхем, набрав 28 пунктів і відновив 6-очковий гандикап перед Манчестер Сіті на вершині АПЛ. "Шпори" мають в активі 12 залікових балів і розташовуються в середині турнірної таблиці.

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