"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас

Капітан лондонського Арсенала Граніт Джака додав вогню у непрості стосунки з вболівальниками власної команди.

Про інцидент між швейцарцем і вболівальниками "канонірів" написав журналіст Джеймс Оллі.

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"Це виглядає як показовий момент для фанатів Арсенала і Джаки. Його заміну вітають оплесками, потім його освистують, адже він, не поспішаючи, залишає поле (замість того, щоб пробігтися, коли рахунок 2:2).

Потім він приставив руку до вуха як знак реакції на обурення вболівальників, вигукнув "Та пішли ви", зняв футболку і відправився в підтрибунне приміщення", – написав Оллі у своєму Twitter.

Нагадаємо, Арсенал так і не зміг вирвати перемогу у матчі 10 туру АПЛ проти Крістал Пелас – нічия 2:2.

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