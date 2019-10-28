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"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас

06:30 261 Читать на русском
"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас
Граніт Джака / Reuters

Капітан лондонського Арсенала Граніт Джака додав вогню у непрості стосунки з вболівальниками власної команди.

7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
 
Лука Мілівоєвіч 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
32’ Лука Мілівоєвіч
52’ Джордан Айю

Про інцидент між швейцарцем і вболівальниками "канонірів" написав журналіст Джеймс Оллі.

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"Це виглядає як показовий момент для фанатів Арсенала і Джаки. Його заміну вітають оплесками, потім його освистують, адже він, не поспішаючи, залишає поле (замість того, щоб пробігтися, коли рахунок 2:2).

Потім він приставив руку до вуха як знак реакції на обурення вболівальників, вигукнув "Та пішли ви", зняв футболку і відправився в підтрибунне приміщення", – написав Оллі у своєму Twitter.

Нагадаємо, Арсенал так і не зміг вирвати перемогу у матчі 10 туру АПЛ проти Крістал Пелас – нічия 2:2.

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Теги
Арсенал - Крістал Пелас Арсенал Арсенал Англія Відеоновини футбольні фанати Граніт Джака Граніт Джака
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