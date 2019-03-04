Регілон під час матчу проти Барселони назвав Суареса кролем, а Мессі – блохою

Захисник "галактікос" Серхіо Регілон не стримував емоцій під час матчу проти Барселони, назвавши форварда Луїса Суареса кролем, а Ліонеля Мессі – блохою.

Під час Класіко між Реалом та Барселоною емоції на футбольному полі не вщухали. Особливо після конфлікту Мессі та Рамоса, у якому іспанець вдарив в обличчя володаря "Золотого м'яча".

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У об'єктиви телекамер потрапив епізод за участі захисника "галактікос" Серхіо Регілона та форварда "блугранас" Луїса Суареса.

"Ти огидний, не чіпай мене,кріль", – сказав оборонець на адресу уругвайця. У цей момент у ситуацію втрутився Мессі, однак Регіліон не розгубився і сказав: "А тобі що треба, блоха?".

Зазначимо, що минулої середи підопічні Ернесто Вальверде розгромили Реал з рахунком 3:0 у Кубку Іспанії, а в суботу Барса мінімально переграла Реал у Ла Лізі. Обидва матчі відбувалися на Сантьяго Бернабеу.

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