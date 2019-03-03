Рамос – про удар по обличчю Мессі: Я не хотів зачепити Лео, він різко відреагував

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував поразку "бланкос" від Барселони у Ла Лізі (0:1).

"Незважаючи на перевагу Реала, потрібно забивати голи, щоб перемогти. Ми не змогли цього зробити не тільки у вчорашній зустрічі, але й у півфіналі Кубка Іспанії. У нас була хороша можливість. Тепер залишається привітати суперника. Просто грати добре було недостатньо.

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Барселона зробила важливий крок на шляху до чемпіонства. Шкода, що ми дозволили збільшити відрив, але Реал буде боротися до кінця, тому що все може трапитися.

Удар по обличчю Мессі? Такі речі трапляються. Я не хотів зачепити Ліонеля. Він різко відреагував і залишився лежати на полі", – цитує Рамоса AS.

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