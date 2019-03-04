toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
НАПОЛИ - ЮВЕНТУС КАРПАТЫ - ЛЬВОВ ЭВЕРТОН - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС

Регилон во время матча против Барселоны назвал Суареса кролем, а Месси – блохой

15:03 150 Читати українською
Регилон во время матча против Барселоны назвал Суареса кролем, а Месси – блохой
Суарес и Регилон / фото: Pere Puntí

Защитник "галактикос" Серхио Регилон не сдерживал эмоций во время матча против Барселоны, назвав форварда Луиса Суареса кролем, а Лионеля Месси – блохой.

 
Иван Ракитич 26’

Во время Классико между Реалом и Барселоной эмоции на футбольном поле не утихали. Особенно после конфликта Месси и Рамоса, в котором испанец ударил в лицо обладателя "Золотого мяча".

Барселона обогнала Реал по количеству побед в Класико – такого не было 88 лет

В объективы телекамер попал эпизод с участием защитника "галактикос" Серхио Регилона и форварда "блугранас" Луиса Суареса.

"Ты отвратительный, не трогай меня, кролик", – сказал защитник в адрес уругвайца. В этот момент в ситуацию вмешался Месси, однако Регилион не растерялся и сказал: "А тебе что надо, блоха?".

Отметим, что в минувшую среду подопечные Эрнесто Вальверде разгромили Реал со счетом 3:0 в Кубке Испании, а в субботу Барса минимально переиграла Реал в Ла Лиге. Оба матча проходили на Сантьяго Бернабеу.

Рамос против Месси – "была кровь на губах": уволенный из Реала тренер и экс-судьи – за удаление, или Месть за Лео

Теги
Видеоновости Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Барселона Лионель Месси Лионель Месси Луис Суарес Луис Суарес Серхио Регилон Серхио Регилон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
46
мин
Леганес
22:00
Леванте
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук