Регилон во время матча против Барселоны назвал Суареса кролем, а Месси – блохой

Защитник "галактикос" Серхио Регилон не сдерживал эмоций во время матча против Барселоны, назвав форварда Луиса Суареса кролем, а Лионеля Месси – блохой.

Во время Классико между Реалом и Барселоной эмоции на футбольном поле не утихали. Особенно после конфликта Месси и Рамоса, в котором испанец ударил в лицо обладателя "Золотого мяча".

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В объективы телекамер попал эпизод с участием защитника "галактикос" Серхио Регилона и форварда "блугранас" Луиса Суареса.

"Ты отвратительный, не трогай меня, кролик", – сказал защитник в адрес уругвайца. В этот момент в ситуацию вмешался Месси, однако Регилион не растерялся и сказал: "А тебе что надо, блоха?".

Отметим, что в минувшую среду подопечные Эрнесто Вальверде разгромили Реал со счетом 3:0 в Кубке Испании, а в субботу Барса минимально переиграла Реал в Ла Лиге. Оба матча проходили на Сантьяго Бернабеу.

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