Барселона обігнала Реал за кількістю перемог в Класіко – такого не було 88 років

Барселона обігнала Реал за кількістю перемог в Класіко / Фото ФК Барселона

Обігравши Реал в матчі 26-го туру Ла Ліги Барселона встановила історичне досягнення.

Барселоні вистачило одного гола для виїзної перемоги над Реалом.

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Для каталонського клубу ця звитяга стала 96-ю в історії Класіко. Реал перемагав Барсу 95 разів. Шальки терезів за цим показником похилились на сторону "блаугранас" вперше за 88 років, повідомляє Gracenote Live.

Перемога у 26-му турі дозволила підопічним Вальверде відірватись від Реала в турнірній таблиці Прімери на 12 очок.