Рамос проти Мессі – "це була кров на устах": звільнений з Реала тренер і екс-судді – за вилучення, або Помста за Лео

Мабуть, найбільш скандальний епізод останнього Класіко. Реал знову програв Барселоні, а Серхіо Рамос вкотре викликав бурю емоцій своїм зіткненням з зірковим форвардом.

Наприкінці першого тайму центрального матчу чемпіонату Іспанії капітан Мадрида у стрибку відмахнувся рукою в обличчя своєму каталонському візаві. Рамос вважає, що з Мессі нічого не трапилось, однак в Іспанії епізод викликав серйозну полеміку. Так, суддівський експерт видання Marca, яке важко запідозрити в якихось особливих симатіях до Барселони, стверджує, що це чиста червона картка. Екс-рефері Андухар Олівер пояснює, що Серхіо вдарив Лео рукою в обличчя: "Рефері помилився, що не вигнав Рамоса з поля".

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Більше того, відразу 70% з понад 125 тисяч читачів мадридської газети, які проголосували, вважають, що Ундіано Мальєнко мав вилучати капітана "вершкових". VAR повинен був попередити суддю, що там був відвертий рух рукою і це ключ до найсуворішого покарання, вважає колишній суддя ФІФА Ітурральде Гонсалес. На його думку, подібні дії не залишають жодних сумнівів – тільки пряма червона.

Звільнений цього тижня з посади тренера юнацької команди Реала Альваро Беніто, який нещадно розкритикував лідерів головної комади Рамоса, Каземіро та Крооса після кубкового розгрому від Барси, також оцінив би епізод максимальним покаранням: "Нелегко судити, чи це був добровільний рух рукою. Важко сказати точно, але думаю, що це червона".

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Жерар Піке за традицією доклав 5 копійок від себе в гарячу дискусію. Захисник, який провів неймовірний матч у суботу, висловився про епізод у своєму стилі не без гумору: "Рамос сказав мені, що контакт був зовсім невеличкий, але на устах Мессі з'явилась кровотеча. Реал нарікає на суддів, проте іноді вони допомагають йому. Це був акт агресії. Мій друг Матеу Лаос (насправді Піке часто нарікає на цього суддю, – прим. "Футбол 24") працював сьогодні за пультом VAR, але якось не побачив цього. Чиста червона".

Цікаво, що Рамосу і так дісталось. Можливо, навіть більше, ніж Мессі. Спочатку Серхіо отримав удар в обличчя від Клемана Лангле. Цей епізод також можна було трактувати як відверто грубу гру. За удари ліктем у футболі вилучають частенько.

А згодом ще й голкіпер Барси Марк-Андре тер Штеген, вибиваючи м'яч кулаками, смачно приклався рукою і до обличчя іспанського захисника. У нас в УПЛ за таке пенальті призначають (згадайте нещодавній скандальний матч Маріуполь – Олімпік).

Насамкінець Рамос ще й дискваліфікацію заробив, таки отримавши покарання, щоправда жовтого кольору. Тепер Серхіо пропустить не лише матч-відповідь проти Аякса в 1/8 Ліги чемпіонів (за те, що отримав 3 попередження), а й наступну гру чемпіонату Іспанії у Вальядоліді (через 5-й "гірчичник"). Потім він має зіграти з Сельтою, після чого настане пауза на поєдинки національних збірних. Відтак Рамос за найближчі майже 4 тижні проведе максимум одну гру за Реал.

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