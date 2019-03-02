Барселона обігрує Реал вдруге за тиждень у Мадриді – останній тайм Класіко для порятунку честі

Реал Мадрид приймає Барселону в другому за тиждень Ель Класіко. Рахунок і огляд матчу 26-го туру чемпіонату Іспанії 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Реал – Барселона на "Футбол 24", стартував о 21:45 за київським часом. Мадридці відстають від каталонців на 9 балів, тому втрата очок у домашній грі фактично означатиме кінець мрій про чемпіонство для команди Соларі.

Реал – Барселона: прогноз на Ель Класіко

Днями вічні суперники зійшлись у матчі за путівку до фіналу Кубка Іспанії. Зустріч, яка пройшла також на Сантьяго Бернабеу, завершилась другим у сезоні розгромним тріумфом Барси над Реалом. У першому колі чемпіонату Іспанії каталонці розірвали "вершкових" з рахунком 5:1.

Реал – Барселона: онлайн-трансляція матчу

Уже на 3-й хвилині Бейл мав чудовий шанс забити, але бездарно пробив штрафний з близької відстані. Регілон класним довгим пасом вивів Бензема в чужий штрафний, але Карім не дуже влучно пробив з гострого кута. Лангле заблокував удар Варана з розвороту, а на добиванні Кроос не надто акцентовано пробив і дав шанс Тер Штегену, який вже завалювався на коліна, взяти удар. Перший прицільний удар Барси стався а 15-й хвилині, але судді зафіксували справедливий офсайд в Суареса. Мессі вийшов віч-на-віч з Куртуа, легко перегравши захисників, перекинув воротаря, але не поцілив у рамку.

Розкішна атака віялом, якій надала крил супершвидкість Вінісіуса, завершилась ударом Модріча після продуманого пасу Бензема – каталонці встигли заблокувати. Надзвичайно простенька комбінація зі стіночкою на правому фланзі вивела Ракітіча на одного Куртуа, поки Рамос відчайдушно намагався хоча б у кадр влізти. Іван, на відміну від Мессі, перекинув снаряд через голкіпера у сітку.

Модріч згадав, хто найкращий гравець минулого року, і видряпав круглого у штрафному Барселони, а ось з пасом вийшло вже гірше. Мессі мінімально перекрутив зі штрафного – було ближче, ніж у Бейла. Суарес пробив метрів з 20, Куртуа витягнув, а на добиванні Лео не дав забити Регілон. Двоє не найбільших гравців Реала організували комбінацію в повітрі під завісу тайму. Карвахаль скинув на Модріча – трохи вище. На останніх секундах Мессі жорстко висловив претензії Рамоса – той зачепив Лео рукою в обличчя, і виникають серйозні сумніви, що то був просто випадок. Гаряче завершення тайму!