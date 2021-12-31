"Якщо ти свистиш у одному моменті із захопленням майки, то свисти і в іншому. Ми розчаровані, адже втратили два очки.

Ельче – Реал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Рефері просто забрав наші сили. Ми були більше захоплені протестами у спірних ситуаціях, ніж власною роботою", – наводить слова Куртуа Marca.

Додамо, що Ельче зрівняв рахунок з пенальті за фол Карвахаля. Реал також претендував на "позначку", однак арбітр проігнорував падіння Бензема.

Реал розписав сенсаційну нічию з Ельче й втратив шанс наздогнати Атлетіко на вершині Ла Ліги