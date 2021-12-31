"Рефері забрав наші сили": Куртуа вибухнув після нічиєї з Ельче
13:56 - Читать на русском
Голкіпер Реала Тібо Куртуа розкритикував роботу арбітра Хорхе васкеса у матчі проти Ельче (1:1).
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Лука Модріч 20’
20’ Лука Модріч
"Якщо ти свистиш у одному моменті із захопленням майки, то свисти і в іншому. Ми розчаровані, адже втратили два очки.
Ельче – Реал – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Рефері просто забрав наші сили. Ми були більше захоплені протестами у спірних ситуаціях, ніж власною роботою", – наводить слова Куртуа Marca.
Додамо, що Ельче зрівняв рахунок з пенальті за фол Карвахаля. Реал також претендував на "позначку", однак арбітр проігнорував падіння Бензема.
Реал розписав сенсаційну нічию з Ельче й втратив шанс наздогнати Атлетіко на вершині Ла Ліги
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