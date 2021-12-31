Ельче вдома сенсаційно розписав нічию з Реалом. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Реал атакував агресивно, але спершу поперечка врятувала Ельче після гармати Марсело. За кілька митєвостей Асенсіо потужно вистрілив з дистанції – знову каркас, але на добиванні забив Модріч. По перерві господарі зрівняли рахунок з пенальті, що стало останнім результативним пострілом у матчі.

Реал розписав сенсаційну нічию з Ельче й втратив шанс наздогнати Атлетіко на вершині Ла Ліги

1:1 – Реал неочікувано втрачає очки, але залишається другим з відставанням від Атлетіко у два залікових бали. Ельче з 16 пунктами піднявся на п'ятнадцяту сходинку Ла Ліги.