Ельче – Реал – 1:1 – відео голів та огляд матчу
08:56 - Читать на русском
Ельче вдома сенсаційно розписав нічию з Реалом. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".
завершено
Лука Модріч 20’
20’ Лука Модріч
Реал атакував агресивно, але спершу поперечка врятувала Ельче після гармати Марсело. За кілька митєвостей Асенсіо потужно вистрілив з дистанції – знову каркас, але на добиванні забив Модріч. По перерві господарі зрівняли рахунок з пенальті, що стало останнім результативним пострілом у матчі.
Реал розписав сенсаційну нічию з Ельче й втратив шанс наздогнати Атлетіко на вершині Ла Ліги
1:1 – Реал неочікувано втрачає очки, але залишається другим з відставанням від Атлетіко у два залікових бали. Ельче з 16 пунктами піднявся на п'ятнадцяту сходинку Ла Ліги.
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