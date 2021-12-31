Реал перед початком 16-го туру мав рівність з Атлетіко за очками, але перемога "матрацників" над Хетафе змушувала "вершкових" наздоганяти принципового суперника – тим паче, що той розташувався на вершині таблиці з двома матчами в запасі. Благо, в суперниках був скромний Ельче, який не виграв жоден з восьми останніх матчів у Ла Лізі.

Атлетіко переміг Хетафе у дербі завдяки голу Суареса, Гранада переграла Валенсію у матчі з трьома вилученнями

Допускати осічку підопічні Зінедіна Зідана не мали права, тож на воротах тренер чемпіонів довірився Куртуа, залишивши Луніна в запасі. Крім того, в основу повернувся Модріч, який відновився від травми, а Азар, тільки-но покинувши лазарет, отримав місце на банці.

Мадридці одразу зі стартовим свистком захопили ініціативу, однак перший момент у зустрічі належав Ельче – Рігоні на 10-й хвилині хитнув Марсело й потужно пробив з-за меж штрафного у ближній кут. Куртуа парирував, а Марсело за три хвилини відповів відкриванням на лінії карного майданчика та ударом з підйому в поперечину. На 20-й же хвилині поперечка воріт господарів задзвеніла вдруге – це Асенсіо потужно вистрілив з дистанції й поцілив у каркас, а Модріч тут же зіграв на добиванні. 0:1!

По суті, це був останній гострий момент у першому таймі. Після свого голу "вершкові" діяли доволі вальяжно й обмежувались епізодами, в яких лише позначалася небезпека, а Ельче ще й непогано виходив у контратаки через короткий пас та зони за Марсело. Кілька ударів господарів довелося блокувати захисникам. Зрештою, свисток арбітра відправив команди на відпочинок за мінімальної переваги мадридського клубу.

Другий тайм стартував без замін, однак за явної переваги Ельче в активності. Реал на це ніяк не реагував, за що й був покараний на 51-й хвилині пенальті – Карвахаль сфолив проти Баррагана при боротьбі за подачу зі стандарту. До "позначки" підійшов Фідель, який пробив у лівий від себе кут. 1:1!

Особливого покращення у грі "бланкос" не спостерігалося, однак на 58-й хвилині їхній клас міг вилитись у красивий гол Васкеса. Від взяття воріт врятував голкіпер Бадія, який парирував удар Лукаса з мінімальної відстані у ближній кут. Наступний гольовий шанс гравці Реала створили аж на 70-й хвилині, коли Карвахаль увірвався в штрафний та потужно вистрілив низом. Бадія врятував і тут. Ельче ж між цими епізодами мав два дуже класних моменти – на 63-й хвилині Бойє увійшов на лінію карного майданчика й пробив у праву стійку, а на 69-й він же метрів з 22-х спрямував м'яч над поперечкою.

Стривожений таким розвитком подій, Зінедін Зідан вирішив зняти з гри Крооса та Васкеса, кинувши у бій Вальверде та Азара. Жодного ефекту це не дало – Реал не міг загострити гру, а Ельче ще й огризався контратаками (щоправда, теж без небезпечного завершення).

На 87-й хвилині на поле вийшов і Вінісіус, однак Реалу вдалося лише загнати господарів у глуху оборону. Нічого цікавого біля чужих воріт гості не створили, а на останніх секундах зустрічі Верду міг ще й вирвати для Ельче перемогу – його прямий удар зі штрафного Куртуа витягнув із дев'ятки. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Реал набрав 33 очки й залишився на другій позиції з відставанням від Атлетіко у два залікових бали. Ельче, маючи в активі 16 пунктів, піднявся на п'ятнадцяту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році