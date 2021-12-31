"Рефери забрал наши силы": Куртуа разразился после ничьей с Эльче
13:56 - Читати українською
Голкипер Реала Тибо Куртуа раскритиковал работу арбитра Хорхе Васкеса в матче против Эльче (1:1).
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Лука Модрич 20’
20’ Лука Модрич
"Если ты свистишь в одном моменте с захватом майки, то свисти и в другом. Мы разочарованы, ведь потеряли два очка.
Эльче – Реал – 1:1 – видео голов и обзор матча
Рефери просто забрал наши силы. Мы были больше увлечены протестами в спорных ситуациях, чем собственной работой", – приводит слова Куртуа Marca.
Добавим, что Эльче сравнял счет с пенальти за фол Карвахаля. Реал также претендовал на "точку", однако арбитр проигнорировал падение Бензема.
Реал расписал сенсационную ничью с Эльче и упустил шанс догнать Атлетико на вершине Ла Лиги
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