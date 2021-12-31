"Если ты свистишь в одном моменте с захватом майки, то свисти и в другом. Мы разочарованы, ведь потеряли два очка.

Эльче – Реал – 1:1 – видео голов и обзор матча

Рефери просто забрал наши силы. Мы были больше увлечены протестами в спорных ситуациях, чем собственной работой", – приводит слова Куртуа Marca.

Добавим, что Эльче сравнял счет с пенальти за фол Карвахаля. Реал также претендовал на "точку", однако арбитр проигнорировал падение Бензема.

Реал расписал сенсационную ничью с Эльче и упустил шанс догнать Атлетико на вершине Ла Лиги