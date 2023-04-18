Поки доля усіх українських спортсменів зависла у повітрі через суперечливий наказ Кабміну, футбольна збірна України ще навіть щось планує. На 12 червня "синьо-жовті" повинні зіграти у Бремені товариський поєдинок проти Німеччини, після чого нашу збірну очікують наступні матчі відбору на Євро-2024. Тому самому, де грають і білоруси. Відповідно, "синьо-жовті", у яких досі немає повноцінного головного тренера, за логікою, мали б знятися зі змагань. Але все йде до того, що футболісти отримають поблажки, на відміну від представників інших видів спорту.

До речі, про головного тренера збірної. За чутками, УАФ пропонує Сергію Реброву контракт на цілих 10 років. Реакція наставника Аль-Айна не забарилася – Сергій Станіславович назвав такий варіант "жартом".

Дмитро Криськів, який замінив Михайла Мудрика у стартовому складі Шахтаря, зберіг шанси зіграти на молодіжному чемпіонаті Європи – його травма виявилася не такою серйозною. А от сам Мудрик зіграв чи не найкращий свій матч за Челсі, але асисту українця забракло для хоча б нічиєї з Брайтоном.

Про збірну, українців за кордоном і не тільки – у черговому дайджесті на YouTube-каналі "Футбол 24".