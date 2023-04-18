Пока судьба всех украинских спортсменов повисла в воздухе из-за противоречивого приказа Кабмина, футбольная сборная Украины еще даже что-то планирует. На 12 июня "сине-желтые" должны сыграть в Бремене товарищеский поединок против Германии, после чего нашу сборную ожидают следующие матчи отбора на Евро-2024. Потому самому, где играют и белорусы. Соответственно, "сине-желтые", у которых до сих пор нет полноценного главного тренера, по логике должны сняться с соревнований. Но все идет к тому, что футболисты получат поблажки, в отличие от представителей других видов спорта

Кстати, о главном тренере сборной. По слухам, УАФ предлагает Сергею Реброву контракт на целых 10 лет. Реакция наставника Аль-Айна не заставила себя ждать – Сергей Станиславович назвал такой вариант "шуткой".

Дмитрий Крыськив, заменивший Михаила Мудрика в стартовом составе Шахтера, сохранил шансы сыграть на молодежном чемпионате Европы – его травма оказалась не столь серьезной. А вот сам Мудрик сыграл едва ли не лучший свой матч за Челси, но ассиста украинца не хватило хотя бы ничьей с Брайтоном.

О сборной, украинцах за рубежом и не только – в очередном дайджесте на YouTube-канале "Футбол 24".