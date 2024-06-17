Коментатор іспанського телеканалу RTVE Пако Гранде вже не вважає Артема Довбика форвардом Жирони.

Коментуючи матч Євро-2024 Румунія – Україна у прямому етері, відомий медійник викликав обурення фанатів каталонського клубу.

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Пако Гранде заявив, що уболівальники Жирони "з ностальгією будуть стежити за майбутнім нападником Атлетіко Артемом Довбиком". У мадридського журналіста вже вимагають публічних пояснень.

Зазначимо, що Атлетіко й справді вважається фаворитом на підписання 26-річного нападника збірної Украни. "Матрацники" досягли принципової домовленості з Довбиком, однак перемовини з Жироною – далекі до завершення.

Раніше повідомлялося, що на матчі Румунія – Україна за Артемом стежать представники італійських грандів.

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