Збірна України у першому турі групового етапу Євро-2024 сенсаційно поступилась Румунії (0:3). Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

На 29-й хвилині матчу Матвієнко отримав передачу назад від Судакова, відпасував Луніну, якого одразу ж почав пресингувати суперник. Кіпер Реала спробував вирізати ліворуч, але його передачу перехопив гравець збірної Румунії, викотив під удар Ніколае Станчу, який з лінії штрафного гарматним ударом поцілив у ліву дев'ятку.

По перерві Україна пропустила вдруге. І знову Румунія вразила ворота "синьо-жовтих" завдяки пострілу з далекої відстані – м'яч прошмигнув під Луніним, який, здавалось, зможе врятувати.

Не минуло і 4 хвилин як команда Реброва пропустила втретє. Ман увірвався у штрафний з правого флангу, легко обійшов Шапаренка, прострілив на Дрегуша і той зрізав у ворота.