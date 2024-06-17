"Я не знаю, що казати. Дуже соромно дивитися в очі вболівальникам. Вони приїхали сьогодні нас підтримати. Хочеться сказати тільки одне: ми все зробимо в наступній грі, щоб порадувати їх. Я не знаю, що зараз коментувати. Але я впевнений, що всі хлопці розуміють, що нам потрібно робити в наступній грі. Потрібно тільки перемагати, щоб були шанси вийти з групи.

Румунія – Україна – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми знали, що перша гра дуже важлива, але сьогодні трапилося те, що трапилося. Я не знаю, де був переломний момент. Завжди неприємно пропускати першим, але чогось не вистачало. Можливо, агресії попереду. У перерві тренер казав діяти агресивніше саме попереду. Контроль м'яча – це одне. Але треба створювати моменти.

Саме цього нам сьогодні, на жаль, бракувало. Тренер розкаже, що ми зробили неправильно. Сподіваюсь, що в наступній грі ми здобудемо позитивний результат", – поділився Зінченко в ефірі MEGOGO.

Нагадаємо, Румунія розбила Україну в першому матчі на Євро-2024 з рахунком 3:0. Голами відзначались Станчу, Разван Марін і Дрегуш.

Євро-2024: Румунія рознесла Україну – тотальне фіаско, перше влучання на 76-й, катастрофа кожного і милостиня суперника