"Перший матч, який збірна України має зіграти в червні – це все ж таки матч з Німеччиною. Це великий ювілейний поєдинок для збірної Німеччини, для Німецького футбольного союзу.

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За нашою інформацією, цей матч відбудеться. Він відбудеться орієнтовно 12 червня у місті Бремен. Начебто за кілька тижнів буде офіційне підтвердження", – поділився Співаковський в програмі ТаТоТаке.

До слова, Україна в червні проведе ще два поєдинки відбору до Євро-2024. 16 червня "синьо-жовті" зіграють з Північною Македонією, а 19-го – проти Мальти.

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