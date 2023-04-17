Заступник Міністра молоді та спорту України Матвій Бідний розповів, чи зможе національна команда боротися за потрапляння на чемпіонат Європи.

"Це підкреслює нашу державну позицію, що представники катів і вбивць мають залишатися персонами нон грата на будь-яких міжнародних майданчиках, включно зі спортивними. Спроби повернути їх сьогодні, спроби переконати весь світ, що з ними можна вести діалог на засадах олімпійських принципів, не сумісні з реальністю.

УАФ досі не отримала відповіді від Мінмолодьспорту щодо участі збірної України у відборі на Євро-2024

Це рішення міністерства пропрацьоване з федераціями, які переважно його підтримали. Хочу наголосити, що ми не ставимо собі ціль позбавити наших спортсменів можливості брати участь в міжнародних спортивних змаганнях.

Що стосується збірної України з футболу, то участь збірної Білорусі – це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони нашій національній команді участі у відбірковому турнірі", – сказав Бідний в ефірі телеканалу Рада.

Нагадаємо, раніше Мінмолодьспорту ухвалило рішення про заборону українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях разом з росіянами та білорусами. До слова, збірна України вже встигла стартувати у відборі на Євро-2024, програвши у першому матчі Англії (0:2). У червні "синьо-жовті" проведуть ще два поєдинки у своїй групі: з Північною Македонією та Мальтою.

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