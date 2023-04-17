Влітку Челсі планує влаштувати серйозний розпродаж (у тому числі через катастрофічні результати команди). Поєдинок з Брайтоном продемонстрував, що Михайло Мудрик точно не той, кого варто позбутися у першу чергу.

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик уперше з часу свого переїзду на Стемфорд Брідж відіграв поєдинок від свистка до свистка. Попри те, що "сині" програли уже третій матч поспіль під керівництвом Френка Лемпарда, Михайло на фоні блідої гри лондонців став чи не єдиною світлою плямою у поєдинку проти Брайтона.

Про якісний прогрес українця, майбутнє Лемпарда і перспективи Челсі на завершальній стадії сезону дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Відсутність Зінченка різко погіршила шанси на золото – Арсенал отримав нові несподівані проблеми, 3 головні винуватці