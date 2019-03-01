Реал звільнив тренера через критику Рамоса та Ко після поразки від Барселони – Рауль його замінив, а Касільяс підтримав

Мадридський Реал продовжує штормити після домашнього розгрому від Барселони у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії (0:3).

Іспанські ЗМІ заговорили про цензуру та відсутність свободи слова у клубі Флорентіно Переса. Керманич молодіжної команди "бланкос" (U-18) Альваро Беніто, який також працює експертом на радіо і телебаченні, втратив свою посаду через критику деяких гравців Реала після поразки від Барселони. Фатальним для 42-річного фахівця став його жорсткий аналіз гри мадридського гранда у програмі "Carrusel Deportivo" на Cadena SER.

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Колишній футболіст Реала, якого в Іспанії вважають більш талановитим коментатором, ніж тренером, жорстко "проїхався" по живій легенді королівського клубу Серхіо Рамосу та ще двох лідерах команди – Тоні Кроосу і Каземіро. На думку Альваро Беніто, саме слабка гра цих виконавців призвела до чергової ганьби "бланкос" на Сантьяго Бернабеу. Трохи менше дісталось молодому Вінісіусу. Бразилець став, мабуть, найкращим гравцем матчу, однак в його діях також знайшовся серйозний огріх.

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"Перші два голи Барселони – це атаки, які Реал повинен був відбивати без жодних проблем. Суарес забив після очевидної помилки Рамоса. Я не розумію, чому він так м'яко захищався проти уругвайця в цьому епізоді. Серхіо дозволив пробити форварду Барселони, а потім безпідставно просив якихось пояснень у Тоні Крооса.

Другий м'яч – це повний провал. Рамос висувається на 15 метрів вперед, ламає захисну лінію та залишає у себе за спиною Дембеле. Жоден гравець Реала у цей момент не розумів, що відбувається на полі, зокрема, молодий Регілон, який повністю розгубився.

Проблема Мадрида полягає в тому, що є такий гравець, як Каземіро. Бразилець не готовий відіграти бодай одну хвилину. Щось схоже можна сказати й про Тоні Крооса.

ÁLVARO BENITO en @carrusel



"Vinicius es una bendita irrupción, nos ha sorprendido a todos y da un nivelón. Es un juvenil pero desequilibra el ataque en los dos equipos"



"El problema es que hay jugadores como Casemiro que no está ni para jugar un minuto. Y Kroos parecido" — Carrusel Deportivo (@carrusel) 27 лютого 2019 р.

Натомість Вінісіус здивував усіх. Він демонструє неймовірний рівень гри, як на свій юний вік. Однак бразилець розбалансовує гру команди попереду", – зазначив Альваро Беніто.

Коментар тренера Хувеніля Б сильно роздратував керівництво Реала. Флорентіно Перес та компанія провели екстрену нараду у вівторок, пізно ввечері, прийнявши рішення негайно звільнити Беніто. Боси "бланкос" вирішили, що його висловлювання суперечать етиці та цінностям королівського клубу. Замінити Альваро повинен легендарний форвард Реала Рауль Гонсалес, який дотепер працював з Кадете Б.

Беніто, який після звільнення зможе більше часу присвятити рок-гурту "Пінозе", де виконує роль гітариста, не тримає зла на "клуб свого життя". Відзначимо, що він є вихованецем Реала, за який дебютував у 1995 році при аргентинському фахівцеві Хорхе Вальдно. Важка травма змусила його завершити кар'єру у 27 років.

"Я покидаю клуб свого серця з чистою совістю, тому що кожного дня вилазив зі шкіри, щоб насолоджуватись перебуванням у мадридському Реалі. Я завжди захищав свою любов до цього клубу, і так буде надалі. Дуже вдячний керівництву за можливість повернутись додому. Тут мені прищепили цінності, якими я керувався протягом усієї кар'єри. Почуваюсь щасливим, що зробив свій вклад у виховання молодих футболістів, які, переконаний, незабаром стануть зірками. Їхній успіх стане для мене найбільшим визнанням.

Я поважаю рішення керівництва, який підтримувало мою присутність у ЗМІ. Я завжди відчував себе вільним говорити про свій улюблений клуб", – написав Беніто в Твіттері.

На допис Альваро миттєво відреагував екс-голкіпер Реала Ікер Касільяс, який закликав його у жодному разі не залишати роботу експерта.

"Зразкова особистість, мадрідіста на "десятку". Я впевнений, що ти повернешся та зробиш ще більшим цей клуб з його емблемою. Бажаю тобі успіху. Сподіваюсь, що продовжиш давати уроки футболу на усіх програмах, де б ти не брав участь", – зазначив Ікер, пославши прихований "укол" у бік Флорентіно Переса.

Eres una persona ejemplar. Un madridista de 10! Seguro que volverás y harás más grande ese escudo y ese club! Suerte en esta nueva etapa y espero que sigas dando lecciones de fútbol EN TODOS LOS PROGRAMAS A LOS QUE VAS! Tienes una sabiduría del fútbol de la leche! https://t.co/CQClagLCRh — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 березня 2019 р.

Натомість популярний іспанський коментатор Ману Карреньйо, який працював разом з Беніто на Cadena SER, натякнув, що у Реалі немає свободи слова: "Інколи правда має схожі наслідки". Не розуміють рішення Переса навіть прихильники мадридського гранда, які масово обурюються через "цензуру" у такому великому клубі.