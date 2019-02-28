Реал – Барселона: Варан показав моторошну "гольову" травму, каталонці оспівали... Роналду, або Такого не було 93 роки

"Футбол 24" розповідає про те, що залишилось за кадром Ель Класіко, яке вирішило долю фіналіста Кубка Іспанії 2018/19. Реал розгромно і не зовсім по грі поступився Барселоні.

Соларі (Вінісіус, Регілон, Бензема, потрібне підкреслити) не зумів перервати феноменальну серію "синьо-гранатових". Барселона розгромила Реал і зіграє свій 6-й поспіль фінал Кубка Іспанії. Це було якесь фатальне приниження мадридців у їхній оселі. Один 18-річний бразилець змарнував зо 5 гольових моментів, а гості забили тричі, завдавши 2 влучні удари по воротах. Одним з антигероїв став Рафаель Варан. Французький захисник, намагаючись не дати забити Луїсу Суаресу, відправив м'яч у свої ворота і отримав неприємну травму.

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Після гри чемпіон світу-2018 (клубний і на рівні збірних) показав, що в тому епізоді отримав подвійний удар. Варан у своєму Інстаграм продемонстрував роздерте до крові коліно, і це насправді виглядає моторошно. Тепер Рафаель ризикує пропустити наступне Класіко і матч-відповідь Ліги чемпіонів з Аяксом.

Приблизно 200 фанатів, які прибули на матч з Каталонії, потролили Сантьяго Бернаеу, виспівуючи знущальну елегію з коротким текстом: "Де Роналду?" Розчаровані відсутністю голів і жахливою реалізацією вболівальники Реала зустріли цю пісеньку великим гнівом і свистом намагались заглушити її.

Перед матчем, до слова, фанати Мадрида вивісили ефектний банер, де герб їхнього клубу намагається "з'їсти" переляканий барселонський, з гаслом "Перемогти". Після гри саркастичні умільці переробили його у фотошопі на "VAR, допоможи нам".

Якщо ми вже при темі суддівства, то варто відзначити, що рефері матчу якось "забув" про своє право призначати пенальті. На думку колишнього іспанського судді Андухара Олівера, ще в першому таймі хвилині на 13-й арбітр Санчес Мартінес мав вказати на 11-метрову позначку, коли Семеду зачепив ногу Вінісіуса.

Ні, згадуючи реалізацію бразильця і компанії, а також рахунок на табло, звинувачувати рефері в такому підсумку якось язик не повертається. Але факт залишається фактом: без традиційної полеміки чергове Класіко не обійшлось. Як ось, наприклад, у моменті з боротьбою Ракітіча і 3-х гравців Реала. Водночас інший відомий екс-суддя Ітурральде Гонсалес вважає, що ні в тому, ні в іншому епізоді достатньо вагомих причин для призначення пенальті не було.

А як вам епізод, в якому Дембеле отримав пас на межі офсайду, після чого віддав асист на Варана? Причому другий гол фактично прибив Мадрид, якому потрібно було забивати вже не 1 для овертайму, а 3 голи. Що цікаво, рефері навіть не звернувся по допомогу до VAR.

Таке можливо, мабуть, тільки в Іспанії. Фанати Барси знову "пробрались" у гущу вболівальників Реала і гаряче святкували 2-й гол.

Поки Вінісус намагався бути для Реала кимсь на зразок Мессі, але тринькав момент за моментом, Ліонель просто ходив по полю, немовби його змусили грати, зате відзначився черговим Вчинком. У матчі, де аргентинця практично не існувало (він проявлявся хіба що як великий страх "королів"), форвард Барселони відмовився від нагоди забити легкий гол і перервати свою чорну кубкову смугу. Суарес пенальті заробив, він і повинен був пробивати. Браво, Лео!

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Кейлор Навас з переляку побіг фінтити проти Суареса... на лівий фланг оборони. І виграв же воротар Реала цю боротьбу! Шкода тільки, що здобути Кубок Іспанії Навасу, схоже, не судилось.

Тер Штеген став нічним жахіттям Вінісіуса, але не тільки. Мабуть, вирішальний сейв матчу: коли бразилець пройшов Піке і подав, а Регілон та весь стадіон уже бачили круглого в сітці – це ще при 0:1.

Після цього в лавах фанатів Реала було місце тільки для повного розпачу. Це вперше за 93 роки Барселона з таким великим рахунком перемогла "вершкових" у Кубку Іспанії на Бернабеу. Ще в далекому 1926-му було навіть гірше – 1:5.

Молодий вихованець мадридців, 22-річний Регілон не стримав сліз після битви, яка стала для нього більше ніж просто грою... Це було дебютне Класіко Серхіо, в якому він міг стати героєм, але став одним з тих, кому більше пасує приставка "анти".