Реал уволил тренера из-за критики Рамоса и Ко после поражения от Барселоны – Рауль его заменил, а Касильяс поддержал

Мадридский Реал продолжает штормить после домашнего поражения от Барселоны в ответном матче полуфинала Кубка Испании (0: 3).

Испанские СМИ заговорили о цензуре и отсутствие свободы слова в клубе Флорентино Переса. Наставник молодежной команды "бланкос" (U-18) Альваро Бенито, который также работает экспертом на радио и телевидении, потерял свой пост из-за критики некоторых игроков Реала после поражения от Барселоны. Роковым для 42-летнего специалиста стал его жесткий анализ игры мадридского гранда в программе "Carrusel Deportivo" на Cadena SER.

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Бывший футболист Реала, которого в Испании считают более талантливым комментатором, чем тренером, жестко "проехался" по живой легенде королевского клуба Серхио Рамосу и еще двух лидерах команды – Тони Кроосу и Каземиро. По мнению Альваро Бенито, именно слабая игра этих исполнителей привела к очередному позору "бланкос" на Сантьяго Бернабеу. Чуть меньше досталось молодому Винисиусу. Бразилец стал, пожалуй, лучшим игроком матча, однако в его действиях также нашелся серьезный огрех.

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"Первые два гола Барселоны – это атаки, которые Реал должен был отбивать без проблем. Суарес забил после очевидной ошибки Рамоса. Я не понимаю, почему он так мягко защищался против уругвайца в этом эпизоде. Серхио позволил пробить форварду Барселоны, а затем безосновательно просил каких-то объяснений в Тони Крооса.

Второй мяч – это полный провал. Рамос выдвигается на 15 метров вперед, ломает защитную линию и оставляет у себя за спиной Дембеле. Ни один игрок Реала в данный момент не понимал, что происходит на поле, в частности, молодой Регилон, который полностью растерялся.

Проблема Мадрида заключается в том, что есть такой игрок, как Каземиро. Бразилец не готов играть хотя бы одну минуту. Нечто похожее можно сказать и о Тони Кроосе.

ÁLVARO BENITO en @carrusel



"Vinicius es una bendita irrupción, nos ha sorprendido a todos y da un nivelón. Es un juvenil pero desequilibra el ataque en los dos equipos"



"El problema es que hay jugadores como Casemiro que no está ni para jugar un minuto. Y Kroos parecido" — Carrusel Deportivo (@carrusel) 27 лютого 2019 р.

Зато Винисиус удивил всех. Он демонстрирует невероятный уровень игры, как на свой юный возраст. Однако бразилец разбалансирует игру команды впереди", – отметил Альваро Бенито.

Комментарий тренера Хувениля Б сильно разозлил руководство Реала. Флорентино Перес и компания провели экстренное совещание во вторник, поздно вечером, приняв решение немедленно уволить Бенито. Боссы "бланкос" решили, что его высказывания противоречат этике и ценностям королевского клуба. Заменить Альваро должен легендарный форвард Реала Рауль Гонсалес, который до сих пор работал с Кадете Б.

Бенито, который после увольнения сможет больше времени посвятить рок-группе "Пинозе", где исполняет роль гитариста, не держит зла ​​на "клуб своей жизни". Отметим, что он является воспитанником Реала, за который дебютировал в 1995 году при аргентинском специалисте Хорхе Вальдно. Тяжелая травма заставила его завершить карьеру в 27 лет.

"Я покидаю клуб своего сердца с чистой совестью, потому что каждый день вылезал из кожи, чтобы наслаждаться пребыванием в мадридском Реале. Я всегда защищал свою любовь к этому клубу, и так будет в дальнейшем. Очень благодарен руководству за возможность вернуться домой. Здесь мне привили ценности, которыми я руководствовался на протяжении всей карьеры. Чувствую себя счастливым, что сделал вклад в воспитание молодых футболистов, которые, убежден, вскоре станут звездами. Их успех станет для меня самым большим признанием.

Я уважаю решение руководства, которое поддерживало мое присутствие в СМИ. Я всегда чувствовал себя свободным говорить о своем любимом клубе", – написал Бенито в Твиттере.

На сообщение Альваро мгновенно отреагировал экс-голкипер Реала Икер Касильяс, который призвал его ни в коем случае не оставлять работу эксперта.

"Примерная личность, мадридиста на "десятку". Я уверен, что ты вернешься и сделаешь еще большим этот клуб с его эмблемой. Желаю тебе удачи. Надеюсь, что продолжишь давать уроки футбола на всех программах, где бы ты ни участвовал", – отметил Икер, послав скрытый "укол" в сторону Флорентино Переса.

Eres una persona ejemplar. Un madridista de 10! Seguro que volverás y harás más grande ese escudo y ese club! Suerte en esta nueva etapa y espero que sigas dando lecciones de fútbol EN TODOS LOS PROGRAMAS A LOS QUE VAS! Tienes una sabiduría del fútbol de la leche! https://t.co/CQClagLCRh — Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 березня 2019 р.

А вот популярный испанский комментатор Ману Карреньо, который работал вместе с Бенито на Cadena SER, намекнул, что в Реале нет свободы слова: "Иногда правда имеет схожие последствия". Не понимают решение Переса даже поклонники мадридского гранда, которые массово возмущаются из-за "цензуры" в таком большом клубе.