Чому стадіон Реала потрібно перейменувати у "Барсабеу", а Вінісіус не коштує 200 млн євро: іспанські ЗМІ – про Класіко

"Футбол 24" розповідає про реакцію іспанських ЗМІ після розгромної перемоги Барселони над Реалом у кубковому Ель Класіко (3:0).

Marca: Різниця між пробачати і не пробачати

Рупор мадридської преси вважає, що головною причиною чергової домашньої катастрофи "бланкос" у Ель Класіко стала слабка реалізація гольових моментів. "Реал домінував над Барсою протягом всього поєдинку, але нічого путнього з цього не вийшло. Провівши один з найгірших матчів на Сантьяго Бернабеу за останні 20 років, "блаугранас" зуміли розгромити свого принципового суперника завдяки бездоганній реалізації. Вальверде навіть не знадобився Мессі, який розчинився на полі. Ось, що означає пробачати та не пробачати", – підсумовує Marca, помістивши на першу шпальту бразильця Вінісіуса, який втратив чотири супермоменти, та каталонського героя Луїса Суареса.

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Попри змарновані нагоди Marca називає Вінісіуса найкращим гравцем Реала прямо зараз. Журналіст Хуан Ігнасіо Гарсія Очоа вважає, що 18-річний футболіст міг би коштувати усі 200, а не 45 млн євро, якби демонстрував кращу ефективність на завершальній стадії атаки. "Бразилець став справжнім кинжалом для оборони Барси у двох поєдинках. Однак наразі йому не вистачає спокою та холоднокровності. У штрафному майданчику суперника у нього відбувається коротке замикання та вимикається світло", – зазначає оглядач.

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Marca: "Коротке замикання" Вінісіуса

Натомість інший представник видання Раміро Альдунате виділяє двох "другорядних героїв" у команді Вальверде – тер Штегена та Дембеле: "Те, що німецький голкіпер вирішує долю матчів, перестало бути новиною протягом декількох останніх місяців. Він робить різницю так само, як форварди команди".

А ось журналіст Марі Кармен Торрес провокує читачів Marca матеріалом "Барселона будує Камп Бернабеу", натякаючи, що каталонці почуваються у лігві Реала, наче вдома. Після легендарного погрому з рахунком 2:6 в еру Гвардіоли "блаугранас" провели на Бернабеу 17 поєдинків, здобувши 10 перемог.

AS: Вінісіус грає, а Суарес вбиває

Ще одне авторитетне мадридське видання пише, що Луїс Суарес змусив Реал заплатити високу ціну за власне марнотрацтво. "Вінісіус переміг Мессі, а Барселона здолала Реал. Альфредо ді Стефано мав рацію: жоден гравець не є таким сильним, як уся команда. "Кулес" втратили свій колишній блиск, який Вальверде компенсував хорошою організацією та дисципліною. Мадрид створив 50 моментів, не реалізувавши жодного. Натомість Барса двічі пробила по воротах Кейлора, забивши три голи. У цьому вся різниця – Суарес нікого не шкодував", – бідкається журналіст Луїс Ньєто.

"Вінісіус не має підтримки", – вважає колега Ньєто, Карлос Форханес. "У 18 років бразилець самотужки кинув виклик Барселоні, "мордував" Семеду, найбільше з усіх гравців Реала обігрував та пробивав. Однак молодий футболіст має одну серйозну проблему – лише 5,8% його ударів завершуються голами. Поки що йому бракує того завершального "пам!", яким володів Кріштіану. Бензема також зовсім не допомагав", – додає медійник.

AS також вдалось з'ясувати, що у перерві матчу гравців Барселони сильно надихнула промова одного з лідерів команди, який виступив перед своїми партнерами з наступними словами: "Ми виглядаємо дуже кепсько, особливо попереду. Або ми думаємо над власними помилками та відповідно реагуємо, або можемо відправитись додому прямо зараз". Після цього команда Вальверде виглядала більш зібрано та провела хороший другий тайм.

Mundo Deportivo: Летальний кінець

Каталонська преса знову має привід для тріумфальних заголовків. Описуючи "летальний кінець" на Сантьяго Бернабеу, Mundo Deportivo відверто глузує над королівським клубом. Мовляв, стадіон Рела потрібно перейменувати на Барсабеу. "Барселона вшосте поспіль зіграє у фіналі Кубка Іспанії, надія на требл продовжує жити... але не для Реала", – відповідає один з редакторів MD Серхі Соле виданню Marca, яке за декілька днів до гри розповідало, що гравці Реала відчувають у собі сили перемогти у кожному турнірі.

Зате шеф-редактор провідного спортивного видання Каталонії Санті Нолла заявляє, що Мадрид неспроможний перемогти Барселону без Кріштіану Роналду:

"Після відходу португальця команди провели три матчі: дві перемоги "блаугранас" (5:1, 0:3) та нічия (1:1). Реал, який завжди вирізнявся своєю конкурентоспроможністю, пропустив 9 голів, а забив лише два.

Вчора була одна з найщасливіших ночей для "кулес". Спочатку вийшов на волю колишній президент Барси Сандро Росель, а згодом на табло Бернабеу запалали неймовірні 0:3. Зараз є лише одна іспанська команда, яка може зробити требл, – Барселона".

Sport.es: Господарі Бернабеу

Друге за популярністю спортивне видання Барселони пише про "чергове приниження Мадрида" в гостях.

"Золоте покоління Барселони провело ще один чудовий вечір на Бернабеу. "Кулес" почувались настільки природньо, що їм навіть не довелось грати добре, навіть допомога Мессі не знадобилась. Громити Мадрид на його ж полі, що колись траплялось по великих святах, перетворилось на рутину для каталонського клубу, який підтвердив свою брутальну гегемонію в іспанському футболі. Барса стоїть на порозі шостої поспіль перемоги в Кубку Короля та восьмого чемпіонства за останні одинадцять років. Які ще потрібні докази, що "блаугранас" – найкраща команда Іспанії за останню декаду", – риторично запитує у читачів шеф-редактор Sport.es Ернест Фольх.