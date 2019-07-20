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Реал пішов на безпрецедентний крок задля продажу Хамеса

20:06 1191 Читать на русском
Реал пішов на безпрецедентний крок задля продажу Хамеса
Хамес покине Реал / Marca

Мадридський Реал налаштований будь-якою ціною позбутися атакувального хавбека Хамеса Родрігеса.

Хамес Родрігес не має майбутнього в Реалі та практично гарантовано покине клуб у поточне трансферне вікно. Наставник "вершкових" Зінедін Зідан не розраховує на колумбійського плеймейкера, агент якого вже шукає своєму клієнту новий клуб.

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Задля продажу Хамеса Реал пішов на суттєві жертви – клуб не лише знизив ціну на гравця, який тепер може покинути команду всього за 40 млн євро, а не 50, які вимагали "бланкос" ще кілька днів тому. "Королівський клуб" готовий відпустити Родрігеса будь-куди, навіть до лав своїх опонентів із Атлетіко, стверджує Marca.

Хамес, який перебуває у відпустці після Копа Амеріка, повинен прибути в розташування Реала 29 липня. Саме до того часу агент гравця повинен підшукати йому новий клуб попри чинний ще 2 роки контракт з мадридцями.

Основними претендентами на колумбійця вважаються Атлетіко та Наполі. Нагадаємо, останні два сезони хавбек провів у складі Баварії, яка не скористалася опцією викупу гравця за 42 млн євро.

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