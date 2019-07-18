Реал встановив фіксовану суму за Хамеса для усіх потенційних покупців

Реал не має наміру залишати хавбека Хамеса Родрігеса у своєму таборі на наступний сезон.

Будь-який клуб може викупити Хамеса Родрігеса у Реала за 50 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo.

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Саме таку фіксовану ціну встановив на колумбійця президент Реала Флорентіно Перес, який хоче за рахунок трансферу хавбека компенсувати витрати "вершкових" під час літнього трансферного вікна.

Головними претендентами на 28-річного гравця є Атлетіко та Наполі. Перес не хоче, щоб Родрігес переходив до табору "матрацників", але якщо вони погодяться виплатити зазначену суму, то функціонер не перешкоджатиме трансферу.

Нагадаємо, минулий сезон Хамес провів у таборі Баварі на правах оренди. Після повернення колумбійця в Реал, Зінедін Зідан дав зрозуміти півзахиснику, що не розраховує на нього в подальшому.

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