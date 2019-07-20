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Реал пошел на беспрецедентный шаг ради продажи Хамеса

20:06 332 Читати українською
Реал пошел на беспрецедентный шаг ради продажи Хамеса
Хамес покинет Реал / Marca

Мадридский Реал настроен любой ценой избавиться от атакующего хавбека Хамеса Родригеса.

У Хамеса Родригеса нет будущего в Реале, он практически гарантированно покинет клуб в текущее трансферное окно. Наставник "сливочных" Зинедин Зидан не рассчитывает на колумбийского плеймейкера, агент которого уже ищет своем клиенту новый клуб.

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Для продажи Хамеса Реал пошел на существенные жертвы – клуб не только снизил цену на игрока, который теперь может покинуть команду всего за 40 млн евро, а не 50, которые требовали "бланкос" еще несколько дней назад. "Королевский клуб" готов отпустить Родригеса куда угодно, даже к своим оппонентам из Атлетико, утверждает Marca.

Хамес, который находится в отпуске после Копа Америка, должен прибыть в расположение Реала 29 июля. Именно к тому времени агент игрока должен подыскать ему новый клуб, несмотря на действующий еще 2 года контракт с мадридцами.

Основными претендентами на колумбийца считаются Атлетико и Наполи. Напомним, последние два сезона хавбек провел в составе Баварии, которая не воспользовалась опцией выкупа игрока за 42 млн евро.

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