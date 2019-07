Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним

Такефуса Кубо швидко перетворився на головну атракцію передсезонних зборів мадридського Реала. Він вражає усіх – від зіркових одноклубників до простих фанів, які з неприхованим захопленням коментують кожен новий "фокус" молодого японського вундеркінда. Зараз лише Барселона нервово кусає собі лікті, спостерігаючи за неймовірним прогресом... власного вихованця. Так, великий талант знаменитої Ла Масії поповнив ряди найлютішого ворога каталонців, але вони самі у цьому винні.

Провівши чотири роки у клубній академії "блаугранас" (2011/14), Таке був змушений покинути Барсу через трансферний "бан" ФІФА. Японець потрапив у список незаконно підписаних неповнолітніх гравців каталонського гранда, тож повернувся на батьківщину, де виступав за молодіжні команди ФК Токіо та Йокогама Марінос. Елегантна робота з м'ячем, непересічна пластичність, а також феноменальне бачення поля допомогли Кубо порівняно швидко перейти на дорослий рівень і стати одним з наймолодших дебютантів за всю історію збірної Японії.

Стрімкий прогрес обдарованого гравця не залишився непомічним у Європі. Барса продовжувала за ним стежити, миттєво зробивши пропозицію представникам Кубо, коли юнак досяг повноліття. Ледь не кожен фахівець, який працював з японцем у Ла Масії, стверджував: "Цей хлопчина обов'язкового потрапить у основу Барселони". Жозеп Бартомеу доручив провести перемовини з азійською перлиною трансферному менеджеру каталонського клубу Пепу Сегурі, але той не оцінив належним чином потенціал Таке.

Сегура вирішив, що агенти Кубо перетинають межу дозволеного, вимагаючи для свого підопічного зарплату на рівні деяких футболістів першої команди (близько 2 млн євро). Впливовий директор поскаржився на японця Бартомеу, а президент, заклопотаний трансферами Грізманна і Неймара, коли потрібно було лічити кожну копійку, дав вказівку припинити переговори. Розбіжностями між Барсою та японцем швидко скористався мадридський Реал, який без вагань задовольнив фінансові апетити мегаперспективного гравця.

Флорентіно Пересу було байдуже, що зарплата 18-річного парубка ризикує створити небезпечний прецедент всередині клубу. Тривале зволікання загрожувало втратою не лише якісного підсилення, але й розкішного маркетингового інструменту, орієнтованого на азійський ринок. Цього разу мадридський клуб спрацював більш професійно, ніж конкуренти з Барселони, яка, схоже, погано проаналізувала усі переваги недешевого підписання Кубо.

Жоан Віла, футбольний батько Пуйоля або Хаві, вважає, що "блаугранас" зробили найбільшу помилку за останнє десятиліття, дозволивши японцеві вислизнути з власних рук. "Ми втратили особливого футболіста. Його талант блискуче поєднувався з великою працезданістю, властивою усім японцям. Він швидко опанував іспанську та каталонську, розмовляє англійською... Я давненько не бачив дитини, яка б настільки сильно прагнула до самовдосконалення", – зазначив іменитий фахівець.

Реал створив Кубо суперкмофортні умови для роботи та особистісного розвитку. Хоча японця брали під молодіжку королівського клубу (U-21), на передсезонних зборах він працює разом з командою Зінедіна Зідана. Ба більше, представник країни сонця, що сходить зосередив на собі ледь не усю увагу мадридських ЗМІ, які не втомлюються демонструвати розкішні "скіли" сенсаційного новачка на канадських просторах.

Вже на дебютних тренуваннях "бланкос" Кубо почувався, наче риба у воді, поруч з такими зірками як Азар, Бензема, Рамос або Модріч. А досвідчений голкіпер мадридського клубу Кейлор Навас не втомлювався виймати м'яча із сітки власних воріт після його холоднокровних ударів. Принаймні два влучання, опубліковані клубним каналом Реала – справжня поезія. Зацініть самі...

До речі, Зізу варто звернути увагу на чудову взаємодію японця з Карімом. Ось, який шедевр вони зметикували на обох.

А так Кубо забиває у мініатюрні ворота, поки Бензема на іншому краю поля намагається влучити з декількох метрів у великі.

Еден Азар також намагається приділяти увагу молодому феномену, який називає бельгійця вчитилем:

"Я переглядав твої відео перед своїми матчами", – говорить японець

"Ти все правильно робив. Молодець", – жартує бельгієць.

