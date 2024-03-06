Дисциплінарний комітет розглянув поведінку англійця після завершення матчу 27-го туру Ла Ліги, в якому Реал розписав нічию з Валенсією 2:2. Мадрид забив третій гол відразу після того, як пролунав фінальний свисток. Джуд дуже емоційно намагався довести рефері, що він помилився.

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Головний арбітр матчу Хіль Мансано розцінив таку поведінку як "зневажливе ставлення". За це Беллінгема дискваліфікували на два матчі, повідомляє AS. До слова, це мінімальне покарання, яке можна отримати в таких випадках. Англієць пропустить поєдинки з Осасуною і Сельтою і зможе повернутися в склад лише на гру з Атлетіком, яка запланована на 31 березня.

Попри короткий термін дискваліфікації, це однаково велика втрата для Реала. У нинішньому сезоні Беллінгем зіграв у чемпіонаті 22 матчі, в яких забив 16 голів та віддав 3 результативні передачі. Наразі саме Джуд є найкращим бомбардиром Ла Ліги.

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