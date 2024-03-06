Дисциплинарный комитет рассмотрел поведение англичанина после завершения матча 27-го тура Ла Лиги, в котором Реал расписал ничью с Валенсией 2:2. Мадрид забил третий гол сразу после того, как прозвучал финальный свисток. Джуд очень эмоционально пытался доказать рефери, что он ошибся.

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Главный арбитр матча Хиль Мансано расценил такое поведение как "пренебрежительное отношение". За это Беллингема дисквалифицировали на два матча, сообщает AS. К слову, это минимальное наказание, которое можно получить в такой ситуации. Англичанин пропустит поединки с Осасуной и Сельтой и сможет вернуться в состав лишь на игру с Атлетиком, которая запланирована на 31 марта.

Несмотря на короткий срок дисквалификации, это все равно большая потеря для Реала. В нынешнем сезоне Беллингем сыграл в чемпионате 22 матча, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Сейчас именно Джуд является лучшим бомбардиром Ла Лиги.

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