Реал – Арсенал: проблемний Бейл забив і врятував, героя матчу винесли на ношах, Зідан і конкуренти не дають шансу Луніну

Мадридський Реал переміг лондонський Арсенал у серії пенальті в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Реал – Арсенал – 2:2 (по пен – 3:2)

Голи: Бейл, 56, Асенсіо, 59 – Ляказетт, 9 (пен), Обамеянг, 24

Вилучення: Начо, 9 – Папастатопулос, 40

Реал: Навас (Куртуа, 46) – Карвахаль (Одріосола, 46), Начо, Рамос (Де Ла Фуенте, 65), Менді (Марсело, 46) – Лукас (Іско, 46), Модріч (Сеоане, 65), Кроос (Фігальдо, 65), Азар (Бейл, 46) – Йовіч (Варан, 16), Бензема (Асенсіо, 46, Вінісіус, 65).

Арсенал: Матінес – Дженкінсон, Чемберс, Папастатопулос, Колашинац – Віллок (Монреаль, 46), Джака – Обамеянг (Бертон, 74), Озіл (Сака, 74), Мхітарян (Нельсон, 74) – Ляказетт (Нкетіа, 74).

Реал дуже активно розпочав зустріч і створив пару моментів зусиллями Йовіча, Лукаса та Бензема. Однак весь план мадридців на гру зіпсував Начо. Спершу 6-й номер "вершкових" сам привіз гострий штрафний – класний удар Озіла парирував Навас.

Через 2 хвилини Начо вже виправляв помилку партнера по центру оборони: Рамос "обрізався" в центрі поля, Джака протягнув м'яч у штрафний майданчик і відкинув направо на Ляказетта, простріл Алекса перервала рука Начо. Червона картка, вилучення та пенальті в дебюті гри. Вирок ефектно виконав Ляказетт – м'яч влетів у ворота від двох стійок.

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Арсенал заволодів ініціативою й організовував затяжні атаки, використовуючи комбіновану схему – 4-4-2 при обороні та перехід на 3 центрбеки з м'ячем (один з фулбеків піднімався вище, або піднімалися обоє і правим центральним захисником ставав Віллок). Як і любить Унаї Емері, розіграш дрібними передачами розпочинався від воротаря у воротарському (!) майданчику. Атакувальна четвірка Обамеянг-Ляказетт-Мхітарян-Озіл динамічно обмінювалася позиціями.

Найбільшу гостроту приносили різкі передачі "канонірів" з глибини. Одна з таких призвела до другого гола у ворота Реала. Ляказетт отримав пас в опорній зоні суперника та ефектно п'ятою покотив "круглого" далі на Обамеянга. Прекрасне взаєморозуміння французів, черговий провал захисту Реала та виконавська майстерність П'єра-Емеріка – 0:2.

За весь цей час до середини тайму мадридці спромоглися на декілька рейдів до чужого штрафного майданчика. Зінедін Зідан обрав агресивний стартовий склад з двома форвардами та центром поля без руйнівників, але вилучення все зіпсувало. Комбінаційна гра в меншості не вдавалася, подачі Крооса зі стандартів також.

Реал безуспішно старався, поки на 40-й хвилині склади не вирівнялися. Папастатопулос отримав дві жовті картки за грубі фоли проти Крооса та Модріча (перший, насправді, не був надто грубим). У рівних складах ще до кінця тайму "вершкові" перехопили ініціативу. Модріч побачив забігання Карвахаля, той прострілив вздовж воріт на Бензема – воротар на місці. Кроос навісив на Каріма – повз стійку.

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У перерві Зідан вдало замінив пів складу, після чого Арсенал зник з поля. Вийшов з лави запасних Бейл, з яким відкрито конфліктує головний тренер. Гарет довів свій клас, але трішки згодом – головним героєм стартових хвилин другого тайму був Асенсіо. Марко гарматним пострілом з-за меж штрафного майданчика сколихнув каркас воріт, а потім почав створювати голи. З допомогою Марсело та Іско.

Партнери Асенсіо зліва розрізали оборону Арсенала. Марко ж поганенько п'ятою приборкав м'яч, але скористався невпевненістю голкіпера та видряпав сферу. На добивання встиг Бейл – перший гол Реала. Пройшло 3 хвилини, і мадридці забили другий. Асенсіо обігрався у "вертикальну стіночку" з Іско, потім у "горизонтальну стіночку" з Марсело і зрівняв рахунок у зустрічі. Втім, радість Марко дуже швидко змінилася на сльози – він отримав серйозну травму та покинув поле на ношах.

Зідан випустив партію молоді, а першу скрипку почав грати Бейл. Валлієць номінально діяв на позиції центрфорварда і непогано орієнтувався в класичних ситуаціях – зовнішньою стороною стопи елегантно замикав простріл Вінісіуса (теж вдало вийшов на заміну, претендував на пенальті). При цьому найбільш ефективними були зміщення Гарета на лівий фланг. Там він вмикав дриблінг, добре взаємодіяв з Марсело, виконував навіси. Топ-момент – удар "шведою" з кута штрафного в дальню дев'ятку (трішки не докрутив).

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Арсенал в останній третині поєдинку відповідав на позиційні атаки Реала своїми контрами. Мхітарян і Обамеянг вибігли на Куртуа, але Тібо грамотно прочитав задум Генріха й накрив його передачу на француза. Унаї Емері мучив свій стартовий склад аж до 75-ї хвилини – тоді група атаки повністю змінилася на юних виконавців. І ці хлопці відразу створили гольовий момент.

Реал дозволив супернику тричі пробити по воротах після подачі кутового. Перший удар – блок, другий – Бейл зупиняє м'яч на лінії воріт, третій – в сантиметрах над поперечиною. Нкетіа двічі протягом хвилини опинявся на ударній позиції внаслідок класних передач на хід з глибини. Куртуа відпрацював ці епізоди ідеально – вчасні виходи, зменшення площі обстрілу воріт. А коли конкурент Луніна був відіграний, Нкетіа з навісу Саки не влучив у площину.

Команди не хотіли доводити справу до пенальті, але вирвати перемогу ніхто не зумів. Промахом у серії 11-метрових Гарет Бейл зіпсував враження від свого пристойного виступу, а от Тібо Куртуа виграв для "вершкових" післяматчеві пенальті – 3:2. Андрій Лунін, у свою чергу, знову просидів увесь матч у запасі. Зінедін Зідан не дарує йому жодних шансів. Заради правди – його конкуренти не дають приводів посадити їх у запас на весь матч.

Арсенал завершив свої виступи на Міжнародному кубку чемпіонів з сімома очками: перемоги над Баварією та Фіорентиною, а також нічия з програними пенальті проти Реала. Наразі "каноніри" перебувають на першому місці в загальній таблиці. У Реала попереду ще поєдинок з Атлетіко в суботу.

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