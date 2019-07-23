Зідан розповів про демарш Бейла в Реалі – доля валійця вирішиться у найближчі дні

Півзахисник Реала Гарет Бейл продемонстрував непрофесіональну поведінку щодо мадридського клубу.

"По-перше, я не виявляв ніякого неповаги. Я завжди говорив і говорю одне і те ж: гравці – це найважливіша частина клубу, і я завжди підтримаю їх. По-друге, я просто сказав, що клуб намагається продати його.

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По-третє, Гарет не зіграв з Баварією, тому що не захотів. Він сказав, що не хоче виходити на поле, якщо клуб веде переговори про його трансфер. Поки що Бейл не заявляв про те, що не гратиме проти Арсенала (24 липня – прим.). Він продовжить тренуватися в звичайному режимі, подивимося, що буде завтра", – цитує Зідана Goal.

Нагадаємо, напередодні французький фахівець завив про відхід 30-річного валлійця з табору мадридців, що не сподобалось самому Бейлу і його агенту.

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