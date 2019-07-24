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Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон

08:51 1267 Читать на русском
Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон
Марко Асенсіо / фото із соцмереж

Півзахисник Реала і збірної Іспанії Марко Асенсіо отримав серйозну травму під час товариського матчу з лондонським Арсеналом.

Товариські матчі
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

Асенсіо з'явився на полі відразу після перерви матчу Міжнародного кубка чемпіонів. На 59-й хвилині він зрівняв рахунок, а ще черз 6 хвилин отримав пошкодження.

Реал – Арсенал – 2:2 – відеоогляд матчу та серії пенальті

За попередніми оцінками, у Марко розрив хрестоподібної зв'язки, тому гравець пропустить тривалий період, повідомляє Marca. Не виключено, що 23-річний хавбек взагалі пропустить майбутній сезон. Детальна інформація стане відомою після ретельного медобстеження.

До слова, Асенсіо перейшов у Реал влітку 2015 року з Мальорки за 3,5 млн євро. У минулому сезоні на клубному рівні він зіграв 44 матчі, забив 6 м'ячів і зробив 7 результативних передач.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Арсенал Марко Асенсіо Марко Асенсіо
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