Асенсіо отримав моторошну травму в матчі з Арсеналом і може пропустити наступний сезон

Півзахисник Реала і збірної Іспанії Марко Асенсіо отримав серйозну травму під час товариського матчу з лондонським Арсеналом.

Асенсіо з'явився на полі відразу після перерви матчу Міжнародного кубка чемпіонів. На 59-й хвилині він зрівняв рахунок, а ще черз 6 хвилин отримав пошкодження.

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За попередніми оцінками, у Марко розрив хрестоподібної зв'язки, тому гравець пропустить тривалий період, повідомляє Marca. Не виключено, що 23-річний хавбек взагалі пропустить майбутній сезон. Детальна інформація стане відомою після ретельного медобстеження.

До слова, Асенсіо перейшов у Реал влітку 2015 року з Мальорки за 3,5 млн євро. У минулому сезоні на клубному рівні він зіграв 44 матчі, забив 6 м'ячів і зробив 7 результативних передач.

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