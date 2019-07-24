Реал – Арсенал – 2:2 – відеоогляд матчу та серії пенальті

Мадридський Реал переміг лондонський Арсенал у серії пенальті в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Арсенал на "Футбол 24".

Міжнародний кубок чемпіонів

Реал – Арсенал – 2:2 (по пен – 3:2)

Голи: Бейл, 56, Асенсіо, 59 – Ляказетт, 9 (пен), Обамеянг, 24

В першому таймі Арсенал здобув перевагу у два м'ячі. Однак після перерви команда Зінедіна Зідана зуміла відновити рівновагу, а потім вирвала перемогу у серії післяматчевих пенальті.

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