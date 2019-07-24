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Реал – Арсенал – 2:2 – відеоогляд матчу та серії пенальті

08:17 1503 Читать на русском
Реал – Арсенал – 2:2 – відеоогляд матчу та серії пенальті
Реал – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Мадридський Реал переміг лондонський Арсенал у серії пенальті в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Арсенал на "Футбол 24".

Товариські матчі
Реал Мадрид
2
2 : 2
2
Арсенал
02:00 24:07:2019
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 2 )
завершено
 

Міжнародний кубок чемпіонів

Реал – Арсенал – 2:2 (по пен – 3:2)

Голи: Бейл, 56, Асенсіо, 59 – Ляказетт, 9 (пен), Обамеянг, 24

В першому таймі Арсенал здобув перевагу у два м'ячі. Однак після перерви команда Зінедіна Зідана зуміла відновити рівновагу, а потім вирвала перемогу у серії післяматчевих пенальті.

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Теги
Світ Відеоновини Міжнародний кубок чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Арсенал Арсенал Арсенал
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