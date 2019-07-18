Циганков підійшов би Арсеналу, але занадто багато коштує – клуб не може оформити "раціональний" трансфер українця

У лондонського Арсенала дуже складне становище, зокрема на трансферному ринку. На думку експертів, Віктор Циганков міг би підсилити "канонірів".

Арсенал переживає важкі часи. У клубі панує хаос. Єдиний справжній футбольний фахівець у керівництві Свен Міслінтат пішов звідти, оскільки слова босів розходилися з діями. Капітан команди влаштував бойкот, а коштів на підсилення немає. Лондонці загнали себе в критичну ситуацію.

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При обмеженому бюджеті підписується космічний контракт (350 тисяч фунтів на тиждень) з Месутом Озілом. Як наслідок, немає грошей продовжити співпрацю з Аароном Ремзі – найстабільніший гравець останніх років йде з Арсенала безкоштовно.

Натомість ситуація з Озілом лише погіршується. Німець регресує, головний тренер Унаї Емері не бачить його в команді, а продати Месута заважає височенна зарплата – жоден клуб не хоче такого футболіста з таким окладом. Однак Емері змушений когось продавати, щоб отримати гроші на новачків.

Наприкінці весни авторитетний журналіст Девід Орнштейн повідомив, що трансферна кампанія "канонірів" повністю залежатиме від результату фіналу Ліги Європи. Перемога і вихід у ЛЧ на наступний сезон – 100 млн фунтів, поразка – 40 мільйонів. Підсумок битви з Челсі всі пам'ятають – Арсенал пролетів повз Лігу чемпіонів і залишився з мізерним бюджетом для трансферів.

Лондонцям катастрофічно потрібен центрбек. Лоран Кошельни бойкотував передсезонні збори в США (клуб нібито порушив обіцянку), а Шкодран Мустафі краще б туди не їхав. Фани Арсенала, які давно не задоволені рівнем гри німця, знищили його після результативної помилки у сьогоднішній грі з Баварією.

Замість того, щоб підписати гідного партнера Папастатопулосу, Арсенал завершує угоду щодо 18-річного Вільяма Саліба з Сент-Етьєнна (хороший футболіст на перспективу, але не для миттєвого результату). А також купує юного форварда Габріеля Мартінеллі за 6 млн фунтів.

Спроби придбати Кірана Тірні розбиваються об мілкий гаманець – Селтік не хоче продавати лівого захисника за 15 млн, а більше Арсенал запропонувати не може. Чутки про приїзд Малкома за 50 мільйонів з Барселони просто кумедні. Реальним підсиленням поки що виглядає тільки ймовірна оренда Дані Себальйоса з Реала.

"Арсенал підпише 3-4 великих гравців, які миттєво посилять команду. Вони можуть приєднатись до нас вже в найближчі дні", – запевнив вболівальників Унаї Емері. Втім, яких "великих" гравців можна зараз взяти на 40 мільйонів фунтів – загадка. За ці гроші лондонці не можуть виторгувати навіть одного Вілфріда Заху, якого Крістал Пелас оцінює вдвічі дорожче.

Судячи з інтересу до Захи, Арсенал шукає вінгера. Аналітики сайту Tifo Football підготували перелік "раціональних трансферів", які були б корисними для Унаї Емері. Одним з таких називають придбання вінгера збірної України Віктора Циганкова.

Важливо, що автор не орієнтується на чутки в пресі, а пропонує гравців, котрі підходять за ігровими характеристиками. Головні вимоги: хороша динаміка, поставлений удар, дриблінг.

"Циганков – крайній форвард з робочою лівою ногою, який відмінно працює з м'ячем. У минулому сезоні УПЛ забив 11 голів (+7 з пенальті), набравши 9,4xG. Йшов у дриблінг в середньому 4,2 раза за матч – успішність 77%.

Він записав собі в актив 9 асистів з 7,5xA, а також виконував по 2,3 проникної передачі за один поєдинок. Це показує, що Циганков здатен проходити в небезпечні зони та створювати моменти.

Втім, цього футболіста оцінюють у 20 мільйонів євро, що не зовсім відповідає можливостям Арсенала. Клуб серйозно ризикуватиме, якщо наважиться виплатити таку суму за Циганкова", – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що лідером Динамо цікавилися німецькі та італійські гранди, найбільший інтерес нібито проявляв Наполі. Також Циганкова за останній рік сватали в Тоттенхем і Севілью. Однак Ігор Суркіс вважає, що Віктору ще рано їхати в іноземний чемпіонат. Та й 20 мільйонів євро, наведені у матеріалі, навряд чи переконають президента "біло-синіх" в іншому.

Циганков у рамках підготовки до нового сезону не зіграв ще в жодному спарингу Динамо. Спершу його відсутність взагалі була загадковою – у мережі поширилися чутки про те, що Динамо готує свою зірку до продажу. Потім з'явилася інформація про пошкодження. 21-річний вінгер досі працює за індивідуальною програмою.

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