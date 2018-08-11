Реал – Мілан: Лопетегі презентує свій план на рідному Сантьяго Бернабеу, або Що з Луніним

Реал Мадрид приймає Мілан у матчі за трофей Бернабеу. Сьогодні, 11 серпня, відбудеться іспанський дебют Хулена Лопетегі на посаді головного тренера "королівського" клубу.

Два величних клуби, на рахунках яких 20 Кубків Європи на двох. Матч Реал – Мілан, який стартує о 22:00 за київським часом, буде першим для мадридської публіки після золотої ери Зінедіна Зідана. Француза на Сантяго Бернабеу любили і як гравця, і як тренера. Вихідця з Країни Басків Лопетегі чекає важче завдання – здобути прихильність чи не найбільш вимогливої публіки світу. Після 3-х поспіль виграних ЛЧ планка стоїть ще вище, ніж будь-коли. Тим паче не всі в роздягальні сприймають Хулена як тренера, що готовий приймати подібний виклик.

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Екс-наставник Реала Б, Порту і всіх вікових груп збірної Іспанії не планує легко здаватись. Лопетегі має власну візію розвитку "вершкової" команди та хоче вписати своє ім'я в історію. Під час турне у США було видно, що його бачення гри команди може сподобатись фанатам Мадрида. У нинішньому матчі проти Мілана 51-річний баск бажає закохати у свою гру фанатську спільноту "королів". Поєдинки з Ромою, Ювентусом і Манчестер Юнайтед розкрили його карти.

План на життя без Роналду

План Лопетегі – грати з м'ячем, швидкий футбол і блискавичний пресинг при втраті володіння з метою якнайшвидше відібрати круглого в суперника. Усе це необхідно наставнику Реала для того, щоб команда не страждала ностальгією через відхід головного бомбардира Кріштіану Роналду. Мадридці повинні грати у напрочуд швидкісний футбол, аби компенсувати втрату португальця.

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У суботу Сантьяго Бернабеу оцінить, на що здатен Реал без Крішті – їхнього найкращого бомбардира останніх 9-и сезонів. Черговий виклик для нового керманича. Аби нівелювати відсутність КР7, Лопетегі застосовує різні тактичні системи та шукає альтернативні. Один з варіантів – 4-3-3, але за певних умов команда може переходити на 4-4-2. За відсутності Роналду команда повинна бути єдиним цілим – усі працюють на одну мету.

Як виглядатиме Реал проти Мілана

Лопетегі знову випробує Асенсіо в ролі фальшивої дев'ятки під час товариського матчу за трофей Бернабеу. Партнерами Марко в атаці мають стати Карім Бензема і Гарет Бейл. З валлійця, доволі ризиковано через його травматичність, ліплять нового лідера за подобою Кріштіану. Для всіх учасників нового тріо це дуже гарний тест. Під час Міжнародного кубка чемпіонів забивали усі: Бейл з Асенсіо відзначились по 2 рази, Бензема забив 1 м'яч.

Утім оновлений Реал прагне також відновити свій знаменитий план Б, який працював у найбільш тріумфальний сезон Зідана, коли "бланкос" виграли чемпіонаті Іспанії і Лігу чемпіонів. Шанс отримають і ті, хто провалився у попередньому розіграші Прімери: Дані Себальйос і Маркос Льоренте. Фланговий захисник Серхіо Регульон має довести, що гідний зайняти місце Тео Ернандеса, який пішов у Сосьєдад. Альваро Одріосола та Вінісіус дебютують перед вибагливою публікою домашнього стадіону. Бразильця чекають з особливим нетерпінням.

Матч з Міланом – останнє випробування перед Талліном, де чекає битва з Атлетіко за Суперкубок Європи. Тому варто сподіватись появи гравців основи, які раніше відпочивали, але повинні втягуватис в ігровий ритм.

Питання Луніна не таке просте

Які оновлення у справі 19-річного українського воротаря? Передусім варто зазначити, що у заявку на Мілан він потрапив. Як і... решта голкіперів Реала: інший новенький Куртуа, а також Кейлор Навас і Кіко Касілья з Люка Зіданом. Останні двоє мають покинути Мадрид, але поки нічого у справі їхнього майбутнього не вирішено. Головний тренер Севільї підтвердив, що тема з інтересом до Касільї існує, але натякнув, що поки є нагальніші справи. Із сином Зідана давно все ясно: 20-річний кіпер – єдиний у рамці, хто не провів жодного товариського матчу влітку.

Отож, залишаються два велетні (Куртуа та Лунін ростом вимахали за 1,90 м) і Кейлор Навас (1,85 м). Навряд чи у планах Реала відпускати такого хорошого запасного воротаря, як костаріканець. А ось чи захоче сам Навас миритись із пониженням у статусі? Що ж, він дуже емоційно відповідає на це питання, останнього разу навіть порівнявши можливий відхід зі смертю.

Відтак Луніну, радше за все, доведеться залишатись на роль третього стража воріт. У Кубку Іспанії пограє точно, але більше в трясовині Реала Б. З іншого боку, яким и талановитим Лунін не був, йому тільки 19, а за плечима лише досвід УПЛ і трохи гри в Лізі Європи та збірній. Тому важко знайти клуб тієї ж Прімери, який би поставив на нього як основного. За таких умов краще вже залишатись у Мадриді, ніж опускатись у Сегунду.

Тим паче, що на його боці сам президент Реала. За версією Diario Gol, Флорентіно Перес не бачить перспектив для 31-річного Наваса і хоче, щоб Лунін залишався гравцем ротації. А коли прийде час, Андрій повинен буде замінити 26-річного Куртуа – голкіпера, який має всі шанси бути №1 у головній команді на найближчі 5, а то й більше років.